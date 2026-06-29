Vietnam Airlines duy trì mục tiêu lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm nay

ANTD.VN - Dù ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, địa chính trị, giá nhiên liệu biến động khó lường nhưng Vietnam Airlines vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong năm 2026.

Vietnam Airlines vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển năm 2026.

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới nhiều yếu tố bất ổn. Tuy nhiên, Vietnam Airlines tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2025. Doanh thu hợp nhất đạt 123.858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng.

Hãng thực hiện an toàn 156,2 nghìn chuyến bay, vận chuyển 25,65 triệu lượt hành khách và 340,2 nghìn tấn hàng hóa trong năm 2025. Hiệu quả khai thác tiếp tục được cải thiện với số giờ khai thác bình quân đạt 11,8 giờ mỗi ngày trên mỗi tàu bay, tăng 8% so với cùng kỳ.

Đại hội cổ đông của Vietnam Airlines vẫn đặt mục tiêu có lãi hơn 500 tỷ trong năm 2026

Năm 2026 là năm đầu tiên Vietnam Airlines triển khai giai đoạn phát triển dài hạn 2026-2035 trong bối cảnh môi trường kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và đặc biệt là biến động mạnh của giá nhiên liệu do tác động từ các xung đột địa chính trị. Có thời điểm giá nhiên liệu Jet A1 vượt ngưỡng 200 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không trên thế giới.

Trước bối cảnh này, theo ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, hãng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi, trong đó gồm tối ưu hóa mạng bay, cắt giảm và giãn hoãn các chi phí chưa cần thiết...

Hãng đã mở và công bố nhiều đường bay quốc tế mới tới Amsterdam, Phuket và Colombo; đồng thời tăng tần suất khai thác trên các đường bay đến Singapore (Singapore), Manila (Philippines), Moscow (Nga), Kaohsiung (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne (Úc) và Sydney (Úc) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Cùng với đó, đầu tư đội tàu bay thế hệ mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tiếp tục triển khai dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp và dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032.

Đồng thời, hãng triển khai phương án thuê 20 tàu bay thân hẹp để đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 2027-2028 và dự kiến khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý III/2026. Hãng cũng tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, công ty dự kiến chi phí có thể tăng gần 20% lên mức 138.389 tỷ đồng. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh, chiếm phần lớn chi phí hoạt động, Vietnam Airlines dự kiến lợi nhuận công ty mẹ cả năm 2026 đạt 101 tỷ đồng và lãi hợp nhất khoảng 510 tỷ đồng.