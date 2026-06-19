VNDIRECT vào nhóm công ty chứng khoán đầu tiên tham gia thị trường carbon trong nước

ANTD.VN - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) đã chính thức hoàn tất việc đăng ký tham gia hai hệ thống nền tảng của thị trường carbon trong nước.

Sự kiện này đưa VNDIRECT trở thành một trong những công ty chứng khoán đầu tiên sẵn sàng cung cấp giải pháp toàn diện cho lớp tài sản xanh tại Việt Nam.

Cụ thể, VNDIRECT đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chấp thuận làm thành viên lưu ký và thanh toán giao dịch carbon; đồng thời được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chấp thuận tham gia hệ thống giao dịch.

Theo đó, VNDIRECT đã tham gia trọn vẹn chuỗi giá trị của thị trường: từ đặt lệnh, khớp lệnh trên sàn, đến việc lưu giữ tài sản và bù trừ thanh toán an toàn.

Thị trường carbon là nơi mua bán, trao đổi quyền phát thải khí nhà kính và kết quả giảm phát thải giữa các quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân, nhằm thúc đẩy cắt giảm phát thải ở mức chi phí hợp lý.

Hàng hóa giao dịch gồm hai loại: hạn ngạch phát thải khí nhà kính - lượng phát thải mà mỗi cơ sở được phép thải ra trong một giai đoạn nhất định, do cơ quan quản lý phân bổ - và tín chỉ carbon - chứng nhận có thể giao dịch, mỗi tín chỉ tương ứng với một tấn CO₂ tương đương được giảm phát thải từ các dự án đã được thẩm định và công nhận.

Cơ chế vận hành dựa trên nguyên tắc "tổng lượng và trao đổi": cơ sở phát thải vượt hạn ngạch được phân bổ phải mua bổ sung, trong khi cơ sở phát thải thấp hơn hạn ngạch có thể bán phần dôi dư; ngoài ra, doanh nghiệp được dùng tín chỉ carbon để bù trừ một phần hạn ngạch (theo quy định hiện hành, không quá 30% lượng hạn ngạch được phân bổ). Nhờ đó, chi phí giảm phát thải của toàn nền kinh tế được tối ưu, đồng thời hình thành một dòng tài chính mới phục vụ tiến trình chuyển đổi xanh.

Nhờ việc hiện diện ở mọi cấu phần hạ tầng, thay vì chỉ cung cấp một dịch vụ đơn lẻ, VNDIRECT hiện đã có thể cung cấp giải pháp khép kín cho doanh nghiệp: từ tư vấn thủ tục, kết nối hệ thống giao dịch (mua/bán tín chỉ), cho đến lưu ký (quản lý, cất giữ tài sản) và thanh toán minh bạch.

Để sẵn sàng cho thị trường này, công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng công nghệ lõi và quy trình nghiệp vụ kết nối trực tiếp với VSDC và VNX.

Việc gia nhập hệ thống ngay trong giai đoạn thị trường thí điểm (2025-2028) theo Đề án của Chính phủ cho phép VNDIRECT tích lũy kinh nghiệm vận hành, sẵn sàng cho giai đoạn vận hành chính thức trên toàn quốc vào năm 2029.

Bước đi này nằm trong chiến lược chuyển đổi VNDNEXT: mở rộng vai trò trung gian của VNDIRECT từ chứng khoán truyền thống sang một lớp tài sản mới - hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Để vận hành lớp tài sản này, công ty đồng thời hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và chuẩn hóa nghiệp vụ.

Nhìn xa hơn, thị trường carbon gắn với một dịch chuyển lớn hơn của dòng vốn quốc tế. Việc Việt Nam đáp ứng tiêu chí Thị trường Mới nổi Thứ cấp của FTSE Russell, với hiệu lực nâng hạng từ tháng 9/2026, được kỳ vọng thu hút thêm dòng vốn tổ chức nước ngoài - nhóm nhà đầu tư từ lâu đã sàng lọc theo tiêu chí ESG khi phân bổ tài sản.

Hiện diện sớm trên thị trường carbon đặt VNDIRECT vào đúng vị trí cầu nối cho dòng vốn xanh đang tìm đến Việt Nam: vừa hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trên tiến trình giảm phát thải, vừa kết nối họ với các nguồn vốn quan tâm đến tài sản bền vững.