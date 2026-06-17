Ý nghĩa quan trọng chuyến công tác tại Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng

ANTD.VN - Chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, của cấu trúc khu vực, mà còn là bước tiến then chốt, kiến tạo động lực mới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới.

Chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng có nhiều ý nghĩa quan trọng

Dấu mốc lịch sử mang định hướng đa cực

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18-6. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Có thể thấy, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các cuộc xung đột kéo dài ở nhiều khu vực, chủ nghĩa bảo hộ thương mại có xu hướng quay trở lại, trong khi những thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và chuyển đổi số ngày càng trở nên cấp thiết.



Trong bối cảnh đó, nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và củng cố các cơ chế đa phương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. ASEAN và Nga, với tư cách là những chủ thể có vai trò đáng kể trong cấu trúc khu vực Á - Âu, đều mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế ổn định, cân bằng và dựa trên luật pháp quốc tế.

Nhận định về ý nghĩa của hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn lại đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 rằng thế giới đang đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng mang tính nền tảng gồm khủng hoảng về trật tự quốc tế, khủng hoảng về mô hình phát triển và khủng hoảng về lòng tin chiến lược. Chính vì vậy, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần này vượt xa ý nghĩa của một hoạt động kỷ niệm thông thường, mà còn thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm thúc đẩy hợp tác và đối thoại như con đường hiệu quả nhất để duy trì hòa bình và phát triển.

Phía Nga cũng dành sự coi trọng đặc biệt đối với ASEAN. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định ASEAN là mô hình hợp tác thành công, phản ánh xu thế hình thành một trật tự thế giới đa cực, đa trung tâm dựa trên tôn trọng lợi ích của các quốc gia. Những phát biểu này cho thấy cả ASEAN và Nga đều nhìn nhận mối quan hệ song phương không chỉ là lợi ích trước mắt mà còn gắn với tầm nhìn dài hạn về một cấu trúc khu vực ổn định, cân bằng và bao trùm.

Sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là sự khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, chuyến công tác cũng cho thấy Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia định hình các tiến trình khu vực, đóng góp tích cực vào việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển khu vực.

Việt Nam - nhịp cầu kết nối ASEAN và Nga

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam luôn được cả ASEAN và Nga đánh giá là cầu nối tin cậy, có những đóng góp thiết thực cho việc phát triển quan hệ song phương. Vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng tạo điều kiện để Hà Nội phát huy hiệu quả hơn vai trò kết nối giữa Đông Nam Á với không gian Á - Âu rộng lớn.

Tại Hội nghị Cấp cao lần này, Việt Nam không chỉ tham dự với tư cách một thành viên ASEAN mà còn với vai trò là quốc gia sẽ đảm nhiệm điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027 - 2030. Điều đó khiến sự hiện diện của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa chuẩn bị quan trọng cho một giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên.

Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác còn nhiều dư địa như thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, du lịch, năng lượng và kết nối logistics. Đặc biệt, với kinh nghiệm là quốc gia ASEAN đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), Việt Nam có thể đóng góp những bài học thực tiễn quý giá nhằm mở rộng liên kết kinh tế giữa ASEAN và không gian Á - Âu.

Bên cạnh ý nghĩa đa phương, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ song phương Việt Nam - Liên bang Nga. Năm 2026 đang chứng kiến nhịp độ trao đổi cấp cao sôi động giữa hai nước. Ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên điện đàm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục được duy trì, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và sự coi trọng lẫn nhau.

Trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Nga luôn là đối tác ưu tiên quan trọng. Ngược lại, Nga cũng nhiều lần khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nền tảng hữu nghị truyền thống được xây dựng qua nhiều thập kỷ tiếp tục là tài sản quý giá giúp hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới.

Nhìn tổng thể, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chuyến thăm song phương thông thường. Đây là sự kiện vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai quan hệ ASEAN - Nga cũng như quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động khó lường, Việt Nam kiên trì theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Sự tham gia chủ động của Việt Nam tại các cơ chế đa phương và những nỗ lực tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng như Liên bang Nga chính là minh chứng sinh động cho bản lĩnh và tầm nhìn đối ngoại đó.

Với chương trình làm việc phong phú, những cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng cùng các định hướng hợp tác dài hạn, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng sẽ tạo thêm những xung lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển sâu rộng hơn cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đây không chỉ là lợi ích của hai quốc gia mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.