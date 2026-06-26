Drone FPV của Ukraine phá hủy các hệ thống pháo tự hành hiện đại Nga

ANTD.VN - Các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái thuộc Tiểu đoàn 5 của Ukraine đã phá hủy 3 hệ thống pháo binh Nga, trong số này có pháo tự hành

Lực lượng biên phòng Ukraine thuộc Tiểu đoàn 5 đã phá hủy một số khí tài quân sự của Nga, bao gồm các hệ thống pháo binh và xe vận tải, trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (Drone FPV).

Đoạn phim do Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine công bố cho thấy hiệu quả ngày càng tăng của các hệ thống máy bay không người lái của Ukraine trong việc chống lại pháo binh và các đơn vị hậu cần của Nga.



Theo đó, máy bay không người lái ngày càng tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, xác định rõ vị trí của đối phương nằm sâu trong các khu vực nhiều cây cối và khuất nẻo.

Trong số các mục tiêu bị phá hủy có pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga, một trong những hệ thống pháo binh chủ lực được lực lượng Nga sử dụng để hỗ trợ hỏa lực gián tiếp.

Quân đội Nga sử dụng 2S19 Msta-S từ năm 1989. Nó được trang bị pháo chính 152 mm với chiều dài nòng bằng 47 lần cỡ đạn. Pháo sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, tốc độ bắn khoảng 7 viên một phút.

Pháo có tầm bắn tối đa khoảng 30 km. Đặc biệt, nó có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác đến 90% bằng đạn pháo dẫn hướng laser Krasnopol tầm bắn 20 km. Theo Military-today, quân đội Nga có khoảng 550 chiếc 2S19 trong biên chế. Ngoài ra, lựu pháo này còn được xuất khẩu cho Azerbaijan, Belarus, Ethiopia, Gruzia, Ukraine và Venezuela.