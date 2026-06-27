Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh

ANTD.VN - Ngày 26-6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh, với 160 binh sĩ được trả về cho mỗi bên.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh, với 160 binh sĩ được trả về cho mỗi bên

Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết “160 binh sĩ Nga đã được trả về từ lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát”. Đổi lại, 160 tù binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã được thả.

Các binh sĩ Nga được trả về hiện đang ở Belarus, nơi họ đang nhận được sự hỗ trợ về tâm lý và y tế, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova đang làm việc với các binh sĩ được trả tự do.

Những quân nhân này sau đó sẽ được chuyển đến Nga để điều trị thêm và phục hồi chức năng.

Cuộc trao đổi tù binh được thực hiện với sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Động thái này diễn ra sau một loạt các cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine trong những tháng gần đây.

Vào ngày 5-6, Nga và Ukraine đã trao đổi 185 binh sĩ mỗi bên, cũng với sự trung gian của UAE. Vào ngày 15-5, Moscow và Kiev đã trao đổi thêm 205 tù binh mỗi bên.

Vụ trao đổi tù binh hồi tháng 5 được mô tả là giai đoạn đầu tiên của một cuộc trao đổi rộng hơn theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000, được công bố sau các cuộc tiếp xúc do Mỹ làm trung gian xung quanh lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Nga.

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh và thi hài các binh sĩ tử trận bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra. UAE đã nhiều lần đóng vai trò trung gian hòa giải trong các nỗ lực nhân đạo giữa hai bên.