Video Belarus sử dụng UAV ‘biết nói’ tuần tra các bãi biển

ANTD.VN - Những người đi tắm biển ở Belarus có thể nhận được hướng dẫn an toàn từ máy bay không người lái (UAV) làm nhiệm vụ tuần tra các bãi biển.

Belarus đã bắt đầu sử dụng UAV được trang bị loa phóng thanh để tuần tra các bãi biển và bờ sông

Theo Đài RT của Nga, lực lượng cứu hộ ở Belarus đã bắt đầu sử dụng UAV được trang bị loa phóng thanh để tuần tra các bãi biển và bờ sông, phát đi thông điệp an toàn và giám sát những người đang bơi.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus trước đó thông báo, máy bay không người lái đang được triển khai trên các bãi biển để phát hiện những tình huống nguy hiểm và trực tiếp thông báo cho người dân qua loa phóng thanh. Nếu ai đó vào khu vực cấm bơi, máy bay không người lái sẽ thông báo: “Chú ý, cấm bơi. Nơi này không an toàn”.

Một video về hoạt động của UAV đã được lan truyền trên mạng xã hội, nơi người dùng nói đùa về việc nhận được hướng dẫn an toàn từ một “loa phóng thanh bay”.

Máy bay không người lái cũng cảnh báo mọi người không nên xuống nước khi say xỉn và khuyên trẻ em ở gần bờ biển nếu không có người lớn giám sát.

Giới chức cho biết các cuộc tuần tra trên không cho phép lực lượng cứu hộ xác định những tình huống nguy hiểm tiềm tàng trước khi cần đến phản ứng khẩn cấp.

Thông tin thu thập được trong các chuyến bay của máy bay không người lái được chuyển tiếp đến các dịch vụ khẩn cấp địa phương và Hiệp hội Cứu hộ Đường thủy Belarus (OSVOD), cho phép các đội trên mặt đất phản ứng nhanh hơn khi cần thiết, theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus.

Giới chức cho biết máy bay không người lái sẽ tuần tra các khu vực tắm biển được chỉ định và không chính thức trong suốt mùa hè. Những UAV này, thường được sử dụng để giám sát nguy cơ cháy rừng, đã được điều chỉnh lộ trình trong mùa hè để bao quát các điểm bơi lội phổ biến nhưng không được cấp phép, nơi các quan chức cho rằng dễ xảy ra tai nạn đuối nước hơn.