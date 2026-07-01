Nhật Bản tăng gấp 3 lần thuế xuất cảnh, 5 lần phí thị thực

ANTD.VN - Nhằm huy động nguồn ngân sách phục vụ công tác giảm tải áp lực hạ tầng do làn sóng khách du lịch quốc tế bùng nổ, Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức tăng mạnh mức thuế xuất cảnh và các loại phí thị thực (visa) nhập cảnh kể từ ngày 1-7.

Phí cấp thị thực Nhật Bản tăng mạnh

Đây được xem là đợt điều chỉnh chi phí nhập - xuất cảnh mạnh tay nhất của quốc gia Đông Á này trong nhiều thập kỷ qua, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái du lịch bền vững.

Theo quy định mới bắt đầu có hiệu lực, thuế xuất cảnh của Nhật Bản, hay còn gọi là Thuế du lịch quốc tế đã tăng gấp 3 lần, từ mức 1.000 yên lên 3.000 yên (khoảng 18 USD) mỗi hành khách.

Khoản thuế này được thu trực tiếp thông qua hóa đơn mua vé máy bay hoặc vé tàu thủy, áp dụng cho tất cả hành khách rời khỏi Nhật Bản mà không phân biệt quốc tịch.

Đồng thời, mức phí cấp thị thực dành cho người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản cũng tăng mạnh gấp 5 lần kể từ ngày 1-7.

Cụ thể, lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng lên mức 15.000 yên, và visa nhập cảnh nhiều lần tăng lên mốc 30.000 yên.

Đây là đợt điều chỉnh phí visa đầu tiên của Chính phủ Nhật Bản kể từ năm 1978.

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi trước đó cho biết quyết định tăng phí nhằm phản ánh tình trạng lạm phát và xu hướng mất giá của đồng yên, đồng thời nhận định động thái này sẽ không gây ra tác động tiêu cực ngay lập tức đến dòng khách quốc tế đổ về nước này.

Chính phủ Nhật Bản cũng quy định rõ các trường hợp được miễn trừ khoản thuế xuất cảnh mới, bao gồm hành khách quốc tế quá cảnh tại Nhật Bản trong thời gian dưới 24 giờ và trẻ em dưới 2 tuổi.

Đối với những hành khách đã hoàn tất thủ tục mua vé máy bay hoặc vé tàu từ ngày 30-6 trở về trước, mức thuế cũ 1.000 yên vẫn được áp dụng.

Cơ quan Du lịch Nhật Bản kỳ vọng nguồn doanh thu từ thuế xuất cảnh sẽ tăng vọt từ mức 49 tỷ yên trong năm tài chính 2025 lên khoảng 130 tỷ yên trong năm tài chính 2026.

Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được ưu tiên phân bổ cho các biện pháp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, lập rào chắn và khu vực điều phối tại các điểm chụp ảnh nổi tiếng vốn thường xuyên bị quá tải.

Bên cạnh đó, ngân sách cũng được chi cho các dự án phát triển du lịch địa phương như nâng cấp nhà ga và biến các tuyến đường sắt nông thôn thành điểm tham quan, nhằm giãn mật độ du khách ra khỏi các đô thị lớn.