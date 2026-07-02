Vụ giải cứu 16 đứa trẻ bị nhốt giam trong căn nhà hoang tàn gây rúng động nước Mỹ

ANTD.VN - Cơ quan chức năng bang Ohio (Mỹ) ngày 1-7 công bố thông tin chấn động về cuộc giải cứu 16 đứa trẻ thuộc cùng một gia đình bị nhốt trong một ngôi nhà hoang nát.

Ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc

Các nạn nhân bị giam cầm suốt nhiều năm trong điều kiện vệ sinh tồi tệ, xung quanh toàn chất thải và bị đối xử tàn bạo đến mức mất khả năng ngôn ngữ.

Cảnh sát địa phương thừa nhận đây là một trong những thảm kịch ngược đãi trẻ em kinh hoàng và ám ảnh nhất mà họ từng chứng kiến.

Vụ việc kinh hoàng được tình cờ phát hiện tại ngôi làng Hamden thuộc hạt Vinton, một trong những khu vực nghèo nhất của bang Ohio.

Trong lúc thi hành lệnh khám xét liên quan đến một vụ án khác, các đặc nhiệm liên bang đã sững sờ khi đối mặt với cảnh tượng bên trong căn nhà hoang tàn.

Tổng Chưởng lý bang Ohio, ông Andy Wilson, nghẹn ngào chia sẻ trong cuộc họp báo: "Chúng tôi hoàn toàn không biết có sự hiện diện của 16 đứa trẻ ở đó. Đây là thứ kinh khủng mà bạn không bao giờ nghĩ sẽ phải nhìn thấy ở nước Mỹ hiện đại".

Theo hồ sơ điều tra, 16 anh chị em ruột này đã bị giam nhốt trong căn phòng chật hẹp suốt hơn 4 năm qua. Toàn bộ sàn nhà và không gian sống ngập tràn rác thải và chất thải sinh hoạt không được dọn dẹp.

Điều kiện sống tồi tệ đến mức một số đứa trẻ khi được tìm thấy đã hoàn toàn mất khả năng nói chuyện, sợ ánh sáng và có biểu hiện hoảng loạn cực độ. Trong số đó, một cô gái 18 tuổi bị chậm phát triển trí tuệ thậm chí còn không biết viết tên của chính mình.

"Những đứa trẻ tội nghiệp này không được đối xử như con người. Đó là một hiện trường kinh tởm và đầy ám ảnh", Cảnh sát trưởng hạt Vinton, ông Ryan Cain bức xúc.

Các nhân viên y tế tham gia cứu hộ cho biết, khi được đưa ra khỏi căn phòng tối, những đứa trẻ sợ sệt và có hành vi phòng thủ giống hệt như "những con thú hoang" do bị cách ly quá lâu với thế giới.

Ngay sau khi lập biên bản hiện trường, lực lượng cảnh sát đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp bố mẹ và hai người ông bà của nhóm trẻ này. Văn phòng công tố địa phương xác nhận cả 4 đối tượng người lớn trong nhà đã bị truy tố hình sự với tội danh cố ý ngược đãi và đe dọa mạng sống trẻ em.

Toàn bộ 16 nạn nhân đã được các cơ quan phúc lợi khẩn cấp tiếp nhận, đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế toàn diện và cách ly chăm sóc đặc biệt về mặt tâm lý. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.