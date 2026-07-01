Chính phủ Nhật Bản thông qua dự luật sửa đổi Luật Hoàng gia

ANTD.VN - Ngày 30-6, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi Luật Hoàng gia nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên của Hoàng gia. Quyết định được đưa ra tại phiên họp bất thường của Nội các, diễn ra cùng ngày.

Hoàng cung Nhật Bản

Theo quy định hiện hành, các thành viên nữ sẽ rời Hoàng gia nếu kết hôn với người ngoài. Tuy nhiên, với dự luật sửa đổi, các thành viên nữ sẽ tiếp tục ở lại Hoàng gia sau khi kết hôn.

Theo điều khoản mang tính chuyển tiếp trong dự luật, các thành viên nữ tại thời điểm luật có hiệu lực nếu có nguyện vọng sẽ có quyền lựa chọn rời Hoàng gia khi kết hôn.

Hiện Hoàng gia Nhật Bản có Nhật hoàng Naruhito và 15 thành viên khác. Theo Luật Hoàng gia, ngai vàng chỉ được truyền cho nam giới thuộc dòng nội tộc. Hiện chỉ có 3 thành viên đủ điều kiện kế vị.

Bản dự luật sửa đổi được Chính phủ Nhật Bản thông qua hôm 30-6 cũng cho phép nhận làm con nuôi nam giới thuộc dòng nội tộc của 11 nhánh Hoàng gia cũ đã mất địa vị Hoàng gia vào năm 1947.

Theo dự luật, người được nhận làm con nuôi phải từ 15 tuổi trở lên, chưa kết hôn và không có con. Những người này sẽ không có quyền kế vị ngai vàng, nhưng con trai của họ sẽ đủ điều kiện kế vị.

Dự luật cũng kêu gọi rà soát lại 30 năm một lần nếu cần thiết. Chính phủ Nhật đặt mục tiêu trình lên Quốc hội để thông qua dự luật này ngay trong kỳ họp hiện nay.