Mỹ ứng phó khẩn cấp vụ đoàn tàu chở vật liệu nguy hiểm bị trật bánh

ANTD.VN - Ngày 30-6, đoàn tàu chở hàng bị trật bánh ở bang Pennsylvania của Mỹ đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp quy mô lớn, với việc người dân được yêu cầu sơ tán hoặc trú ẩn tại chỗ vì lo ngại rằng các vật liệu nguy hiểm có thể đã rò rỉ từ những toa tàu bị lật.

Đoạn video vụ việc

Đoàn tàu do Công ty CSX vận hành đã bị trật bánh ở thị trấn Bensalem, ngoại ô thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, vào khoảng 14h (giờ địa phương) chiều 30-6 gần đường East Bristol và đại lộ Grove, sát ga tàu Neshaminy Falls, theo các quan chức và truyền thông địa phương. Video từ hiện trường cho thấy ít nhất 13 toa tàu bị trật bánh, một số toa nằm nghiêng khi các đội ứng phó khẩn cấp phong tỏa khu vực.

Cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên y tế và các đội xử lý vật liệu nguy hiểm đã được điều động đến hiện trường, trong khi người dân gần đó được yêu cầu rời khỏi khu vực hoặc ở trong nhà để đề phòng bất trắc. Các con đường xung quanh khu vực đoàn tàu trật bánh cũng bị đóng cửa.

Giám đốc Cơ quan An toàn Công cộng Bensalem, William McVey, cho biết phản ứng khẩn cấp được triển khai vì một số toa tàu bị trật bánh được cho là đang chở các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm.

Sau đó, giới chức đã dỡ bỏ lệnh sơ tán và lệnh trú ẩn tại chỗ sau khi các đội xử lý vật liệu nguy hiểm xác định rằng không có vật liệu nguy hiểm nào rò rỉ từ các toa tàu và không có mối đe dọa nào đối với công chúng.

Nguyên nhân vụ tàu trật bánh đang được điều tra, làm rõ.

Công ty CSX vận hành một trong những mạng lưới đường sắt vận chuyển hàng hóa lớn nhất ở Mỹ, với khoảng 32.186km đường ray trải dài khắp phía Đông nước này.