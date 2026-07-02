Trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân Mỹ gặp nạn ở Biển Ả rập

ANTD.VN - Quân đội Mỹ đang triển khai hoạt động tìm kiếm một thành viên phi hành đoàn mất tích sau khi chiếc trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân Mỹ, thuộc biên chế tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77), “thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống Biển Ả rập”.

Trực thăng MH-60S Seahawk

Thông báo trên được Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X. “Không có dấu hiệu cho thấy sự cố khẩn cấp này là do hành động thù địch gây ra”, thông báo nêu rõ.

“Ba trong số bốn thành viên phi hành đoàn của máy bay trực thăng đã được cứu sống và đang trong tình trạng ổn định trên tàu George H. W. Bush”, Hạm đội 5 cho biết thêm.

“Các phương tiện của Hải quân Mỹ trong khu vực hiện đang tìm kiếm thành viên phi hành đoàn khác vẫn còn mất tích. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra”, Hạm đội 5 cho hay.

Theo Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, vụ việc xảy ra lúc 3h30 ngày 1-7, trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh. Đây là lần thứ hai trong vài tuần qua, phi hành đoàn của một máy bay trực thăng quân sự Mỹ được giải cứu sau khi gặp tai nạn trong khu vực.

Trước đó, phi hành đoàn của chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache thuộc Lục quân Mỹ đã được giải cứu ở Vịnh Oman trong đêm 9-6. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Iran đã bắn hạ chiếc trực thăng tấn công này.