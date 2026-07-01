Việt Nam - Lào - Campuchia đẩy mạnh hợp tác an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia

ANTD.VN - Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchi đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận, không những đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, mà còn góp phần xây dựng đường biên giới ba nước trở thành đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hiệu quả của cơ chế hợp tác an ninh ba nước

Ngày 30-6 tại Phnom Penh, Campuchia, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Lào về hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ trưởng Bộ Công an Lào đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia là cơ chế hợp tác an ninh ba nước trong phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Hội nghị nhằm triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 3 nước, đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó vun đắp thêm tình đoàn kết, đặc biệt là quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Hội nghị cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao Bộ Công an, Bộ Nội vụ 3 nước trao đổi nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là khu vực biên giới mỗi nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và Campuchia - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, vì an ninh, trật tự mỗi quốc gia và trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất, được tổ chức thành công tại Đà Nẵng vào tháng 3-2024, đã đặt nền tảng vững chắc cho việc tăng cường phối hợp và hợp tác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Hội nghị đã thông quan Tuyên bố chung gồm 8 điểm. Theo đó, Bộ Công an, Bộ Nội vụ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia nhất trí hợp tác, phối hợp chặt chẽ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, chia rẽ mối quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp giữa 3 nước.

Bộ Công an, Bộ Nội vụ 3 nước cũng kiên quyết không để bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến nước kia; phối hợp đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tội phạm, nhất là các loại tội phạm ma túy, buôn bán người, khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần xây dựng đường biên giới ba nước trở thành đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, vì an ninh trật tự mỗi quốc gia và khu vực; cũng như tăng cường tình đoàn kết, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa ba nước.

Đi vào các công việc cụ thể, Bộ Công an, Bộ Nội vụ ba nước đã giao cho công an các tỉnh có chung biên giới ba nước duy trì chế độ giao ban định kỳ thường xuyên và đột xuất để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở biên giới, không để ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống, sự hợp tác chiến lược, toàn diện giữa ba nước. Các đơn vị chức năng của ba Bộ Công an, Nội vụ ba nước và lực lượng chức năng các tỉnh có chung biên giới có nhiệm vụ nghiên cứu, thống nhất các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ba nước qua lại biên giới thăm thân, học tập, làm ăn, du lịch...

Để giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới và khu Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (CLV), Bộ Công an, Bộ Nội vụ 3 nước khẳng định quyết tâm phối hợp bảo đảm; bảo đảm an toàn cho các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và việc vận tải quá cảnh trên lãnh thổ của mình.

Đánh giá về việc triển khai những nhiệm vụ trên, phát biểu tại Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ hai vừa diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh lực lượng công an 3 nước thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó các đơn vị nghiệp vụ của 3 bộ và công an các địa phương 3 nước đã chủ động phối hợp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tội phạm trốn truy nã…

Cần chuyển đổi về chất trong hợp tác về an ninh

Trong cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 đảng Việt Nam - Lào - Campuchia tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở Phnom Penh tháng 2-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Trên cơ sở đó, 3 nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên cơ chế các cuộc gặp, trong đó có cuộc gặp 3 Bộ trưởng Công an; khẳng định giữ vững nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh mỗi nước; phối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ biên giới ba nước đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong cuộc gặp 3 thủ tướng Việt Nam - Lào - Campuchia cũng vào tháng 2-2026, khi đề cập đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 3 thủ tướng đã nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn bán người, rửa tiền; kiên trì nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân hay lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước mình để phương hại đến an ninh nước kia, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trên cơ sở những định hướng trên, phát biểu tại Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ hai, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đề nghị 3 bộ triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả kết luận Cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 đảng Việt Nam - Lào - Campuchia tháng 2-2026 và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 3 nước, đưa hợp tác trong lĩnh vực an ninh thực sự chuyển biến về chất, đáp ứng các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã khẳng định cam kết làm sâu sắc sự tin cậy chính trị và lòng tin lẫn nhau, qua đó đóng góp duy trì hòa bình, ổn định chung của ba nước và khu vực, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh các nỗ lực chung trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm khủng bố, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, buôn lậu vũ khí, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí và vật liệu nổ, tội phạm mạng, lừa đảo và gian lận tài chính, tin giả, thông tin sai lệch và di cư bất hợp pháp; đồng thời giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống…

Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ hai đã thông qua Tuyên bố chung, khẳng định sự nhất trí không để bất cứ cá nhân, tổ chức, thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này làm phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia; cam kết tiếp tục thúc đẩy tình hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, đào tạo, bao gồm đào tạo ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học trong lực lượng cảnh sát, đặc biệt giữa thế hệ trẻ và cán bộ trẻ của ba nước… Hội nghị đã thống nhất Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.