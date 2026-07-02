TikTok chi tiền dàn xếp scandal gây nghiện trẻ em

ANTD.VN - "Gã khổng lồ" công nghệ TikTok vừa đạt được thỏa thuận bồi thường dân sự với một thiếu niên 15 tuổi người Mỹ.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần trước khi công ty phải đối mặt với một phiên tòa mang tính bước ngoặt nhằm phân định trách nhiệm pháp lý của các ông lớn mạng xã hội đối với những tổn hại về sức khỏe tâm thần của thế hệ trẻ.

Việc TikTok chấp nhận chi tiền để rút lui cho thấy sự lo ngại ngày càng lớn của các tập đoàn công nghệ trước làn sóng phán quyết bất lợi từ các bồi thẩm đoàn Mỹ.

Nạn nhân là một thiếu niên 15 tuổi đến từ bang Florida, được bảo mật danh tính dưới tên viết tắt R.K.C.

R.K.C đã đệ đơn khởi kiện đồng loạt 4 gã khổng lồ mạng xã hội vì hành vi cố tình thiết kế thuật toán gây nghiện, khiến bản thân rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Trước khi khuất phục được TikTok, R.K.C cũng đã buộc nền tảng YouTube phải ký một thỏa thuận dàn xếp tương tự vào ngày 23-6.

Hồ sơ vụ kiện cho thấy nạn nhân đã sử dụng các mạng xã hội một cách "ép buộc" và mất kiểm soát trong nhiều năm liên tục.

Hậu quả là R.K.C phải hứng chịu các rối loạn tâm lý nghiêm trọng bao gồm lo âu, trầm cảm nặng và liên tục xuất hiện ý định tự tử, những tổn thương sâu sắc này cho đến nay nam sinh này vẫn đang phải điều trị y tế chuyên khoa.

"Các công ty mạng xã hội này đã lên chiến lược trong nhiều năm để dụ dỗ trẻ em từ sớm, tối đa hóa thời gian sử dụng bằng các tính năng nham hiểm như tự động phát video và cuộn trang vô hạn. Tất cả chỉ nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận bất chấp việc hủy hoại sức khỏe tâm thần của thế hệ trẻ", văn phòng luật sư Morgan & Morgan đại diện pháp lý của nguyên đơn cáo buộc.

Đại diện văn phòng luật sư Morgan & Morgan xác nhận họ đã đạt được một thỏa thuận nguyên tắc với TikTok, song các điều khoản tài chính cụ thể hiện được giữ bí mật và không đi kèm bất kỳ tuyên bố thừa nhận trách nhiệm pháp lý nào.

Trước đó, vào tháng 3-2026, một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles đã ra phán quyết chấn động, buộc Meta (công ty mẹ Facebook) và Google (công ty mẹ YouTube) phải bồi thường tổng cộng 6 triệu USD cho một cô gái trẻ K.G.M trong một vụ kiện tương tự.

Tháng 5-2026, Meta, Snap, TikTok và YouTube cũng đã phải chi khoảng 27 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện tập thể với một học khu tại bang Kentucky nhằm tránh bị điều tra sâu, mở đường cho việc giải quyết hơn 1.200 vụ kiện khác từ các trường học trên toàn quốc.

Sau khi YouTube và TikTok chấp nhận chi tiền để rút lui, phiên tòa sắp tới dự kiến diễn ra ngày 27-7 tại Los Angeles sẽ chỉ còn lại hai bị đơn là Meta và Snapchat.