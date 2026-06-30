Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào Matxcơva: Nga bắn hạ hơn 400 chiếc, 1 trẻ sơ sinh tử vong

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-6 cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và tiêu hủy tổng cộng 419 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm.

UAV Ukraine tấn công một xe tải vận chuyển của Nga trên tuyến đường tiếp tế sâu phía sau chiến tuyến

Cuộc tấn công quy mô lớn đã dội xuống nhiều địa phương, bao gồm cả vùng Thủ đô Matxcơva, nơi giới chức xác nhận một trẻ sơ sinh đã tử vong thương tâm.

Chiến dịch không kích bằng UAV tầm xa của Kiev đang ngày càng gia tăng về tần suất và quy mô trong những tháng gần đây, giữa bối cảnh cuộc xung đột toàn diện giữa hai nước đã kéo dài gần 4 năm rưỡi.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng thủ đã phá hủy 419 UAV dạng cánh cố định của Ukraine trên khắp đất nước. Chỉ riêng tại Thủ đô, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin xác nhận lưới lửa phòng không đã bắn hạ ít nhất 61 UAV của đối phương.

Tuy nhiên, những mảnh vỡ và các vụ va chạm vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người. Thống đốc vùng Matxcơva, ông Andrei Vorobyovcho biết một số UAV đã lao trúng ngôi nhà dân ở làng Yevgoryevsk, phía tây nam Thủ đô.

"Thật không may, một em bé sơ sinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu sau khi ngôi nhà bị trúng mảnh vỡ UAV", Thống đốc Vorobyov chia sẻ trên Telegram. Ông cho biết thêm, hai người lớn và một trẻ em khác cùng gia đình hiện cũng đang phải nhập viện điều trị chấn thương.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã đánh trúng "Trung tâm thông tin liên lạc vũ trụ Dubna ở vùng Matxcơva". Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần cơ sở này bị Ukraine đưa vào tầm ngắm.

"Đây là một cơ sở thông tin liên lạc vệ tinh đặc biệt, được phía Nga sử dụng cho mục đích trinh sát và phối hợp tác chiến cho các lực lượng quân sự tại Ukraine", ông Zelensky khẳng định.

Người đứng đầu chính phủ Kiev gọi các cuộc tấn công sâu vào nội địa Nga là các biện pháp "trừng phạt tầm xa" và là đòn trả đũa công bằng cho các trận oanh tạc hàng ngày của Matxcơva vào các đô thị Ukraine.

Chiến sự trên không giữa Nga và Ukraine đang bước vào giai đoạn leo thang khốc liệt chưa từng có với số lượng khí tài tiêu thụ kỷ lục.

Đợt tấn công UAV ồ ạt ngày 30-6 diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Nga tuyên bố thiết lập kỷ lục đánh chặn khi bắn rơi liên tiếp 660 UAV của Ukraine chỉ trong vòng hai ngày cuối tuần trước.