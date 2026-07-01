Hệ thống y tế Venezuela kiệt quệ sau động đất kép, cảnh báo thảm họa nhân đạo

ANTD.VN - Gần một tuần sau thảm họa động đất kép kinh hoàng, các tổ chức cứu trợ quốc tế vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về việc hệ thống y tế vốn dĩ mong manh của Venezuela đang bị đẩy tới giới hạn.

Tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập trong trận động đất ở La Guaira, Venezuela, ngày 30-6-2026

Tình trạng quá tải bệnh nhân chấn thương nghiêm trọng cùng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm đang biến vùng thiên tai thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 30-6, Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Christian Lindmeier cho biết, hệ thống y tế Venezuela hiện đang phải chịu áp lực chưa từng có.

Theo báo cáo, trận động đất đã làm hư hại và ảnh hưởng trực tiếp tới 38 bệnh viện trên toàn quốc.

Kết quả đánh giá sơ bộ của WHO đối với 21 cơ sở cho thấy, 3 bệnh viện đã hoàn toàn ngừng hoạt động, 6 cơ sở bị hư hại nặng và số còn lại đang phải oằn mình trong tình trạng hỗn loạn, quá tải do lượng bệnh nhân chấn thương đổ về liên tục.

Chị Ogleisys Cisneros bế con trai Santiago Medina xếp hàng chờ nhận viện trợ nhân đạo ngày 30-6-2026

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi nhiều bác sĩ chuyên khoa hàng đầu cũng là nạn nhân hoặc mất tích trong các đống đổ nát.

WHO cảnh báo tình trạng hàng vạn người mất nhà cửa phải ngủ ngoài trời, trong ô tô hoặc tại các khu lán trại tạm thời mất vệ sinh, thiếu thốn nguồn nước sạch, nhà tắm và xà phòng đang khiến cho các dịch bệnh nguy hiểm bùng phát.

Do tỷ lệ tiêm chủng của người dân ở mức thấp, nguy cơ bùng phát bệnh sởi đang hiện hữu, cùng với đó là các bệnh lây truyền qua đường nước và côn trùng như sốt xuất huyết, sốt vàng da và sốt rét.

Theo số liệu từ Chính phủ, số lượng người được cứu sống dưới đống đổ nát đã sụt giảm nghiêm trọng. Nếu như trong hai ngày đầu tiên, các lực lượng đã cứu sống được 5.380 người, thì đến ngày 29-6, con số này chỉ còn vỏn vẹn 4 người.

Bang La Guaira bị tàn phá nặng nề

Mặc dù "khung giờ vàng" 72 tiếng đã trôi qua, một phép màu hy hữu đã xuất hiện vào chiều 30-6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một em bé chập chững biết đi sống sót kỳ diệu sau 6 ngày đêm bị mắc kẹt sâu dưới một tòa nhà sập.

Theo số liệu thống kê thiệt hại tính đến ngày 30-6, số ca tử vong lên đến 1.943 người.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là con số thấp hơn rất nhiều so với thực tế do các nhà xác đã quá tải và nhiều thi thể vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát. Số người bị thương là 10.571 người và ít nhất 43.220 người mất tích.