Máy bay chở khách Ba Lan phát nhầm báo động không tặc

ANTD.VN - Ngày 30-6, chuyến bay thương mại của Hãng hàng không LOT Polish Airlines (Ba Lan) khởi hành từ Warsaw (Ba Lan) đến Tel Aviv (Israel) đã phải chuyển hướng đến Burgas, Bulgaria, sau khi báo động không tặc vô tình được kích hoạt trên máy bay.

Máy bay của LOT Polish Airlines khởi hành từ Warsaw (Ba Lan) đến Tel Aviv (Israel) đã phải chuyển hướng đến Burgas, Bulgaria

Chuyến bay số hiệu LO155 của LOT Polish Airlines, do hãng Electra Airways khai thác, cất cánh từ Warsaw lúc 11h35 (giờ địa phương) hôm 30-6, sau đó bay vòng ở Địa Trung Hải tại khu vực ngoài khơi bờ biển Cộng hòa Cyprus trước khi quay đầu và hạ cánh xuống Burgas lúc 17h13 chiều cùng ngày, theo dữ liệu đường bay của FlightAware.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã điều động 2 máy bay chiến đấu sau khi không thể liên lạc với chiếc máy bay Airbus A320. Sau đó, liên lạc đã được khôi phục. “Không có nguy cơ xảy ra sự cố an ninh”, IDF nêu rõ. Máy bay liên quan là chiếc Airbus A320 do hãng Electra Airways khai thác, chở khoảng 180 người.

Một đại diện của LOT Polish Airlines nói rằng mã phát đáp khẩn cấp “nhầm lẫn” đã “bị hủy bỏ sau đó trong quá trình liên lạc tiếp theo với kiểm soát không lưu”.

Bộ Giao thông Vận tải Bulgaria xác nhận việc máy bay phát nhầm báo động không tặc, đồng thời cho biết các máy bay tiêm kích Bulgaria cũng đã được điều động để hộ tống phi cơ này. Bộ này nói rằng “lỗi kỹ thuật của bộ phát đáp trên máy bay” đã báo động nhầm về “sự can thiệp/cướp máy bay bất hợp pháp”. Các hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay, được cảnh sát Bulgaria kiểm tra và đưa đến khu vực chờ.

Hãng hàng không LOT Polish Airlines đã xin lỗi hành khách, giải thích việc chuyển hướng là do “cảnh báo an ninh trên máy bay bị kích hoạt ngoài ý muốn”, và nhấn mạnh đây là tình huống “cực kỳ hiếm gặp”.