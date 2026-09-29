Tuyên truyền pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh THPT

ANTD.VN - Ngày 28/9/2026, Công an phường Yên Sở (Hà Nội) phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường, Phòng Văn hóa - Xã hội phường và Trường THPT Galileo tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề “Học sinh THPT với pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ”.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật thiết thực, kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và xử lý các tình huống nguy cơ, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền chuyên đề “Học sinh THPT với pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ” tại trường THPT Galileo

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Yên Sở tập trung tuyên truyền những quy định pháp luật gắn với học tập, sinh hoạt và đời sống của học sinh THPT; qua đó giúp các em nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Báo cáo viên tuyên truyền kiến thức thực tế về phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử

Các nội dung được lựa chọn tập trung vào những vấn đề học sinh dễ gặp trong thực tế như phòng, chống ma túy; phòng, chống bạo lực học đường; chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông; phòng ngừa tệ nạn xã hội và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Báo cáo viên tuyên truyền kiến thức về văn hóa tham gia giao thông

Thông qua các tình huống cụ thể, cán bộ Công an phường phân tích những hành vi, nguy cơ có thể phát sinh trong môi trường học đường và trên không gian mạng; đồng thời hướng dẫn học sinh cách nhận biết, chủ động phòng tránh và lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, chuyên đề dành thời lượng đáng kể để trao đổi về kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Học sinh được hướng dẫn cách nhận diện những dấu hiệu có thể dẫn đến mất an toàn; kỹ năng ứng xử khi gặp tình huống bất ngờ; cách phòng tránh bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật; phòng, chống xâm hại, bạo lực và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn hoặc nguy hiểm.

Học sinh hào hứng tham gia trao đổi về kỹ năng tự bảo vệ bản thân

Việc trao đổi được thực hiện thông qua các tình huống gần gũi với đời sống của học sinh, giúp các em rèn khả năng quan sát, đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Qua đó, học sinh từng bước hình thành thói quen chủ động phòng ngừa, biết cách bảo vệ bản thân và có trách nhiệm với những người xung quanh.

Chương trình là hoạt động thiết thực trong công tác phối hợp giữa Công an phường với nhà trường

Chương trình là hoạt động thiết thực trong công tác phối hợp giữa Công an phường, chính quyền địa phương và nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; đồng thời tăng cường sự phối hợp trong phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực học đường và những nguy cơ mất an toàn đối với học sinh.