Trang bị kỹ năng PCCC cho hơn 500 cư dân chung cư 90 Nguyễn Tuân

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa từ mỗi căn hộ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ là nội dung trọng tâm trong chương trình tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp tổ chức tại chung cư HH1, Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Báo cáo viên giải đáp các thắc mắc về công tác PCCC cho cư dân

﻿sống tại chung cư

Phòng cháy từ những thói quen hàng ngày

Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư tập trung đông người, ngày 19/9/2026, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tầng 3 tòa nhà chung cư HH1, Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 13 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Thanh Xuân và Ban quản lý tòa nhà tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác an toàn PCCC và CNCH cho hơn 500 cư dân đang sinh sống tại đây.

Với đặc thù là chung cư cao tầng, nơi tập trung đông người, phương tiện, tài sản và hệ thống kỹ thuật phức tạp, công tác phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn luôn đặt ra yêu cầu cao. Một sự cố nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể nhanh chóng tạo ra khói, khí độc, gây khó khăn cho việc di chuyển và thoát nạn.

Từ thực tế đó, tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 13 tập trung phổ biến những quy định pháp luật hiện hành về PCCC; đồng thời phân tích các nguyên nhân chủ yếu có thể dẫn đến cháy, nổ tại chung cư, nhà cao tầng. Qua đó giúp cư dân nhận diện rõ hơn những nguy cơ thường gặp ngay trong chính căn hộ và khu vực sinh hoạt chung.

Một trong những nội dung được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh là việc chủ động loại trừ nguy cơ cháy, nổ từ những nguyên nhân tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Cư dân được hướng dẫn nhận biết những vị trí, khu vực có nguy cơ phát sinh cháy, nổ trong căn hộ; lưu ý trong quá trình sử dụng hệ thống điện, thiết bị điện, bếp và các thiết bị sinh nhiệt. Việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng được đặc biệt lưu ý, nhất là không để các vật liệu dễ cháy gần khu vực nấu nướng, thiết bị sinh nhiệt; kiểm tra thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà và kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không chủ quan trước những sự cố nhỏ như chập điện, thiết bị quá tải, rò rỉ khí gas hay bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa. Việc phát hiện và xử lý nguy cơ ngay từ ban đầu có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn cháy lan, hạn chế thiệt hại.

Biết cách thoát nạn để tự bảo vệ mình

Không chỉ dừng ở việc tuyên truyền lý thuyết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở và cư dân các kỹ năng thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, nổ.

Hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp tình huống hoả hoạn

Trong tình huống cháy tại chung cư, người dân được hướng dẫn giữ bình tĩnh, nhanh chóng xác định lối thoát nạn an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; đặc biệt không tự ý sử dụng thang máy khi xảy ra cháy nếu không được lực lượng chức năng hướng dẫn. Cư dân cần ghi nhớ vị trí cầu thang bộ, lối thoát hiểm và chủ động tìm hiểu phương án thoát nạn của tòa nhà để có thể xử lý nhanh khi sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, báo cáo viên hướng dẫn cách nhận biết, kiểm tra và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình bột, bình khí CO2. Những thao tác cơ bản này giúp người dân có thể chủ động xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, trong trường hợp bảo đảm an toàn và đám cháy còn trong khả năng kiểm soát.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 13 cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cư dân liên quan đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại khu chung cư. Những vấn đề phát sinh từ thực tế sinh hoạt được phân tích, hướng dẫn cụ thể, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Từ việc chủ động kiểm tra hệ thống điện, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt đến việc nắm vững lối thoát nạn, biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, mỗi cư dân đều có thể góp phần tạo nên “lá chắn” an toàn ngay từ nơi mình sinh sống.

Thông qua chương trình tuyên truyền, hơn 500 cư dân chung cư HH1 được bổ sung kiến thức, kỹ năng thiết thực về PCCC và CNCH, đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường, Ban quản lý và cư dân, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ tại các khu chung cư cao tầng.