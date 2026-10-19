ANTD.VN - Với cách tuyên truyền trực tiếp, kết hợp giao lưu hỏi đáp và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, Công an xã Vĩnh Thanh, Hà Nội góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học đường.

Công an xã Vĩnh Thanh tuyên truyền pháp luật giao thông, bảo vệ an toàn cho học sinh

Trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Hải Bối tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho 1.460 học sinh và 65 cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Kế hoạch số 437/KH-CAHN ngày 29/8/2026 của Công an thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Công an xã Vĩnh Thanh đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2026, trong đó chú trọng những vụ việc liên quan đến lứa tuổi học sinh. Qua các nội dung tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu, học sinh được nhận diện những hành vi vi phạm phổ biến có nguy cơ dẫn đến tai nạn, đồng thời được hướng dẫn các biện pháp phòng tránh phù hợp với lứa tuổi.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, cán bộ Công an xã còn trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi để học sinh trả lời, qua đó giúp các em chủ động tiếp thu kiến thức và ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông. Các nội dung về lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi, chấp hành quy định khi đi xe đạp, xe đạp điện, đội mũ bảo hiểm đúng cách và giữ gìn trật tự, an toàn khi đến trường, tan học được nhấn mạnh.

Dịp này, Công an xã Vĩnh Thanh tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp 1, góp phần hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm ngay từ những năm đầu đến trường.

Phát huy trách nhiệm của gia đình và nhà trường

Bên cạnh việc trang bị kiến thức cho học sinh, lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục, nhắc nhở các em chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, hướng dẫn con em lựa chọn phương tiện phù hợp; tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện theo quy định để điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp với Trường TH&THCS Hải Bối tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 1.625 học sinh và 71 cán bộ, giáo viên nhà trường, tặng 20 phần quà cho học sinh trả lời các câu hỏi giao lưu

Đối với nhà trường, việc giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cần được duy trì thường xuyên, gắn với các hoạt động ngoại khóa và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát trật tự Công an xã. Việc hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nâng cao ý thức tự giác và tăng cường trách nhiệm của phụ huynh, học sinh cũng cần được chú trọng.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an xã Vĩnh Thanh hướng tới xây dựng văn hóa giao thông trong học đường, giúp mỗi học sinh hiểu rằng chấp hành pháp luật không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian tới, Công an xã Vĩnh Thanh tiếp tục phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Mỗi chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, mỗi hành vi nhường nhịn và chấp hành quy tắc giao thông sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của các em, vì sự an toàn của học sinh và tương lai của thế hệ trẻ.