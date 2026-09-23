Từ vụ giáo viên dạy lái tử vong: Cảnh sát giao thông Hà Nội siết chặt từng giờ học trên đường

ANTD.VN - Một vụ tai nạn xảy ra trong quá trình học lái xe vừa qua tại Đắk Lắk một lần nữa cho thấy, yêu cầu bảo đảm an toàn trong đào tạo lái xe không chỉ nằm ở sân tập, mà đặc biệt quan trọng khi học viên trực tiếp điều khiển phương tiện trên đường giao thông thực tế.

Rủi ro thường trực

Theo đó, khoảng 10h50 ngày 17-9, tại Km11+700 đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, xe ô tô tập lái của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe Nam Việt do một học viên 18 tuổi điều khiển, trên xe có giáo viên dạy lái 33 tuổi, đã va chạm với một xe tải đang đỗ cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ, phần đầu xe tập lái hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân được xác định là người điều khiển xe tập lái không chú ý quan sát.

Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu giáo viên dạy lái tuân thủ các quy trình đảm bảo an toàn cho cả người dạy, người học và người tham gia giao thông khác

Điều đáng nói, đây không phải là rủi ro chỉ đối với riêng người học. Trong một chiếc xe tập lái, giáo viên ngồi ở vị trí bên cạnh để hướng dẫn và hỗ trợ học viên, nhưng bản thân giáo viên cũng có thể trở thành người chịu hậu quả trực tiếp khi xảy ra tình huống bất ngờ. Những người tham gia giao thông xung quanh cũng có thể bị cuốn vào một vụ tai nạn mà họ hoàn toàn không chủ động gây ra.

Chính vì vậy, đào tạo lái xe phải được nhìn nhận như một quy trình quản trị an toàn, thay vì chỉ đơn thuần là dạy cho học viên biết điều khiển vô-lăng, ga, phanh hay thực hiện các bài thi.

Giáo viên cần tuân thủ quy trình dạy tập lái cũng như nhắc nhở thường xuyên về việc đảm bảo an toàn khi lái xe cho học viên

Ở sân tập, học viên được làm quen với những tình huống tương đối được kiểm soát. Nhưng khi ra đường thực tế, người học phải đồng thời xử lý tốc độ, khoảng cách, biển báo, tín hiệu giao thông, phương tiện đi cùng chiều và ngược chiều, người đi bộ, xe dừng đỗ, các tình huống bất ngờ...

Đây cũng là lý do việc giáo viên hướng dẫn học viên trên đường đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. Giáo viên không chỉ "ngồi cạnh" học viên mà phải liên tục quan sát, nhắc nhở, dự đoán tình huống và kịp thời can thiệp khi cần thiết. Bản thân cơ sở đào tạo cũng phải có cơ chế kiểm tra, giám sát để bảo đảm việc thực hành được tổ chức đúng quy định.

Quy định hiện hành về đào tạo, sát hạch lái xe cũng đặt yêu cầu học viên phải học thực hành trên đường và hoàn thành đủ các điều kiện về thời gian, quãng đường trước khi được xét hoàn thành khóa đào tạo. Nội dung đào tạo thực hành bao gồm cả việc lái xe trên đường.

Nói cách khác, mục tiêu cuối cùng của đào tạo không thể chỉ là giúp học viên… thi đỗ, mà phải giúp người học hình thành khả năng điều khiển phương tiện an toàn trong môi trường giao thông thực tế.

Cảnh sát giao thông Hà Nội làm việc, trao đổi về công tác tổ chức đào tạo thực hành lái xe với trung tâm

Điều này càng được thể hiện rõ trong quy trình sát hạch lái xe ô tô hiện hành. Theo quy định, bên cạnh sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình, thí sinh còn phải thực hiện sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng. Đoạn đường sát hạch có chiều dài tối thiểu 2 km và phải có các tình huống theo quy định.

Trong phần thi này, thí sinh phải thực hiện tối thiểu các nội dung gồm xuất phát, tăng số - tăng tốc độ, giảm số - giảm tốc độ và kết thúc. Sát hạch viên ngồi bên cạnh để quan sát tình trạng giao thông, ra hiệu lệnh, theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe và ghi nhận các lỗi của thí sinh.

Những hành vi như vi phạm quy tắc giao thông, không thực hiện hiệu lệnh, xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn hoặc để xe đi sai làn đường quy định đều được xem xét trong quá trình sát hạch.

Phương tiện an toàn, giáo viên cẩn trọng dạy thực hành đúng quy trình và học viên tập trung, nghiêm túc thì sẽ tránh được những rủi ro tai nạn không đáng có

Phần đường trường vì thế có ý nghĩa rất khác với việc thực hiện các thao tác trong sân sát hạch, đặt người học vào môi trường giao thông thực tế, nơi các tình huống không hoàn toàn được sắp đặt trước.

Nếu một học viên chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trước khi ra đường, nguy cơ không chỉ là không đạt kỳ sát hạch. Việc thiếu kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, nhận diện nguy cơ hoặc xử lý tình huống bất ngờ có thể dẫn đến va chạm, gây thiệt hại cho chính học viên, giáo viên và những người tham gia giao thông khác.

Kiểm soát chặt từ khâu đào tạo

Thời gian qua, công tác sát hạch được Phòng CSGT - Công an Hà Nội hết sức chú trọng. Để đảm bảo cho quá trình học lái cũng như khi học viên vượt qua kỳ sát hạch có thể lái xe an toàn, Phòng CSGT - CATP Hà Nội cũng tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe để chấn chỉnh hoạt động xe tập lái để phòng ngừa.

Ghi nhận tại buổi làm việc của Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - CAHN với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương tại xã Hòa Lạc liên quan đến công tác tổ chức đào tạo thực hành lái xe và việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình hoạt động, lực lượng chức năng cũng đồng thời kiểm tra, rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện phục vụ đào tạo và trao đổi với Trung tâm về trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của xe tập lái, giáo viên dạy thực hành và học viên khi tham gia giao thông trên đường.

Kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện cũng là một khâu rất quan trọng

Cách làm này cho thấy việc bảo đảm an toàn không chỉ đặt lên vai người học. Cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm tổ chức; giáo viên phải chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát; học viên phải tuân thủ quy định và chỉ được đưa vào những điều kiện thực hành phù hợp với năng lực; còn lực lượng chức năng thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Theo kế hoạch phối hợp, các cơ sở đào tạo được yêu cầu quán triệt việc chấp hành nghiêm pháp luật trong quá trình tổ chức cho học viên thực hành trên đường; giáo viên phải tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát học viên, nhất là khi đi trên những tuyến đường có tốc độ và mật độ phương tiện cao. Các cơ sở cũng phải thường xuyên rà soát hoạt động đào tạo thực hành, phát hiện tồn tại để kịp thời chấn chỉnh.

Ở chiều ngược lại, lực lượng CSGT tiếp tục tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của xe tập lái trong quá trình tham gia giao thông. Thông tin về vi phạm được trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo lái xe để phục vụ công tác quản lý và chấn chỉnh.

Đây là cách tiếp cận theo hướng kiểm soát cả quá trình, thay vì chỉ chờ đến khi xảy ra tai nạn mới xử lý. Bởi một giờ học lái xe trên đường không chỉ là một buổi học của riêng giáo viên và học viên, mà nó còn mang theo cả mức độ rủi ro cho cả các phương tiện tham gia giao thông xung quanh nếu giáo viên và học viên không tập trung xử lý.

Từ vụ tai nạn do xe tập lái gây ra khiến giáo viên dạy lái tử vong càng cho thấy tầm quan trọng của việc siết chặt quy trình dạy lái

Từ vụ tai nạn tại Đắk Lắk, yêu cầu siết chặt quy trình đào tạo càng trở nên rõ ràng: học viên cần được đánh giá đúng năng lực trước khi đưa ra đường; giáo viên phải chủ động kiểm soát và hướng dẫn trong suốt quá trình thực hành; phương tiện phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật; cơ sở đào tạo phải thường xuyên kiểm tra, giám sát; còn lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý và phản hồi thông tin vi phạm.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tạo ra một học viên vượt qua kỳ sát hạch, mà là một người lái xe có đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức để bước vào giao thông thực tế một cách an toàn cho chính mình, cho người dạy và cho tất cả những người cùng tham gia giao thông trên đường.