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Bộ Xây dựng bổ sung biển báo tại những vị trí xử lý vi phạm khoảng cách an toàn

P.V

ANTD.VN - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông.Theo đó, Bộ Xây dựng được yêu cầu rà soát, bổ sung biển báo tại những vị trí xử lý vi phạm khoảng cách an toàn, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết và chủ động chấp hành. Bộ Công an được giao nghiên cứu, đề xuất lộ trình xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn; đồng thời đưa các tình huống về giữ khoảng cách trên đường cao tốc vào nội dung đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

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