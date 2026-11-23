ANTD.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra tại trước P107 C6 tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội vào ngày 8/9/2026.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm các chiếc xe máy có đặc điểm như sau:

- 1 (một) xe máy Honda Wave màu đỏ đen BKS: 29V3-515.43, Số máy: JA39E2079351 Số khung: RLHJA392XLY075219

- 1 (một) xe máy Honda Wave màu xanh than mang BKS: 97AH- 000.99 Số máy: JA70E0370726 Số khung: RLHJA3930RY073982

- 1 (một) xe máy Honda Wave màu xanh mang BKS: 29P2-033.92 Số máy: JA39E3191278 Số khung: RLHJA3926PY548474

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội kính đề nghị ban biên tập đăng tin truy tìm với nội dung: Nếu phát hiện các chiếc xe máy có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Đ/c: Nguyễn Đức Tùng - Cán bộ Công an phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội – sđt: 0889978272) phối hợp để giải quyết vụ án theo quy định.