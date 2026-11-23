Để phục vụ công tác điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang truy tìm các chiếc xe máy có đặc điểm như sau:
- 1 (một) xe máy Honda Wave màu đỏ đen BKS: 29V3-515.43, Số máy: JA39E2079351 Số khung: RLHJA392XLY075219
- 1 (một) xe máy Honda Wave màu xanh than mang BKS: 97AH- 000.99 Số máy: JA70E0370726 Số khung: RLHJA3930RY073982
- 1 (một) xe máy Honda Wave màu xanh mang BKS: 29P2-033.92 Số máy: JA39E3191278 Số khung: RLHJA3926PY548474
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội kính đề nghị ban biên tập đăng tin truy tìm với nội dung: Nếu phát hiện các chiếc xe máy có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Đ/c: Nguyễn Đức Tùng - Cán bộ Công an phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội – sđt: 0889978272) phối hợp để giải quyết vụ án theo quy định.