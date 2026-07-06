Tàu vũ trụ Nhật Bản bay áp sát tiểu hành tinh Torifune

ANTD.VN - Tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản đã hoàn thành việc bay qua quan sát một tiểu hành tinh và hướng tới điểm đến tiếp theo trong không gian.

Tàu Hayabusa2 đã bay qua tiểu hành tinh Torifune mà không gặp sự cố nào

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, vào khoảng 18h30 tối 5-7, theo lịch trình, tàu Hayabusa2 đã bay qua tiểu hành tinh Torifune mà không gặp sự cố nào. Theo cơ quan này, dữ liệu do Hayabusa2 gửi về đã xác nhận rằng con tàu hoàn thành sứ mệnh này.

Chuyến bay qua tiểu hành tinh Torifune là một phần của Sứ mệnh Mở rộng Hayabusa2 bắt đầu từ năm 2020 sau khi con tàu này đã mang theo một hộp chứa cát và các mẫu khác được thu thập từ tiểu hành tinh Ryugu về Trái đất. Dự kiến vào năm 2031, con tàu sẽ đến tiểu hành tinh mục tiêu cuối cùng trong sứ mệnh này.

Trong một buổi phát trực tiếp của JAXA, các thành viên trong phòng điều khiển đã vỗ tay chúc mừng nhau sau khi xác nhận thông tin trên. Theo kế hoạch, trong quá trình bay qua tiểu hành tinh Torifune, dự kiến tàu Hayabusa2 sẽ tiếp cận trung tâm của tiểu hành tinh này ở khoảng cách gần tới 800 mét và chụp ảnh tiểu hành tinh trong khi di chuyển với tốc độ khoảng 5 km/giây.

Nếu con tàu thành công trong việc ghi lại các hình ảnh của Torifune thì dự kiến JAXA sẽ công bố các hình ảnh này vào ngày 6-7 hoặc sau đó. JAXA hy vọng sẽ có được công nghệ để có thể điều khiển tàu thăm dò một cách chính xác, đồng thời đưa tàu thăm dò đến được gần các tiểu hành tinh ở tốc độ cao.

Mục tiêu của sứ mệnh này là nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực “phòng thủ hành tinh”, sử dụng các tàu thăm dò để thay đổi quỹ đạo của những tiểu hành tinh có khả năng va chạm với Trái đất trong tương lai.