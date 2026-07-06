Tại sao Phó Tổng thống Philippines phải đối mặt với phiên tòa luận tội?

ANTD.VN - Phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte bắt đầu ngày 6-7. Vụ án sẽ quyết định liệu bà có thể tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không.

Bà Sara Duterte

Hơn 6.000 cảnh sát, bao gồm lực lượng chống bạo động đã được huy động giăng kín tòa nhà Thượng viện để ngăn chặn các cuộc đụng độ giữa hai phe ủng hộ và phản đối.

Theo kế hoạch tiền xét xử được thông qua dưới sự chủ trì của Chủ tịch Thượng viện Sherwin Gatchalian, phiên tòa lịch sử này sẽ kéo dài tổng cộng 92 ngày.

Phía Hạ viện sẽ có 62 ngày để trình bày các bằng chứng buộc tội, trong khi đội ngũ luật sư của bà Sara Duterte sẽ có 32 ngày để bào chữa.

Bà Sara Duterte đang phải đối mặt với 4 điều khoản luận tội vô cùng nghiêm trọng. Trong đó có các cáo buộc lạm dụng và chiếm đoạt sai mục đích 612,5 triệu Peso (khoảng 10 triệu USD) quỹ bảo mật quốc gia tại Văn phòng Phó Tổng thống và Bộ Giáo dục.

Cáo buộc làm giàu bất chính, kê khai tài sản không trung thực trong giai đoạn 2022 - 2024 và cố tình duy trì các lợi ích kinh doanh tư nhân.

Cáo buộc nhận hối lộ và có nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục. Và cuối cùng là cáo buộc đe dọa ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, Đệ nhất phu nhân và cựu Chủ tịch Hạ viện, cùng tội danh kích động bạo loạn.

Nếu bị phán quyết có tội với ít nhất 2/3 số phiếu đồng ý của Thượng viện, bà Sara Duterte sẽ ngay lập tức bị cách chức và vĩnh viễn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ công.

Điều này đồng nghĩa với việc tranh cử Tổng thống vào giữa năm 2028 của bà sẽ chấm dứt.

Bà Sara Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Liên minh giữa nhà Duterte và nhà Marcos từng giúp họ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2022, nhưng khối liên minh này đã nhanh chóng tan vỡ.

Bà Sara cáo buộc Tổng thống Marcos Jr phải chịu trách nhiệm về việc để Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) bắt giữ cha mình.

Ông Rodrigo hiện đang bị giam giữ tại La Haye, Hà Lan để chờ xét xử vào tháng 11 tới vì những cáo buộc liên quan đến chiến dịch chống ma túy.

Để chuẩn bị cho phiên tòa này, phe lập pháp thân Tổng thống đã thực hiện các bước đi quyết liệt nhằm cô lập hoàn toàn các đồng minh cốt cán của bà Sara Duterte ngay tại Thượng viện.

Bà Sara Duterte bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc và chỉ trích đây là một "chiến dịch đàn áp chính trị bẩn thỉu".