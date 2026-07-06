Nga dồn dập tấn công tên lửa vào Kiev ngay trước thềm hội nghị Thượng đỉnh NATO

ANTD.VN - Quân đội Nga vừa bất ngờ oanh tạc vùng Thủ đô Kiev của Ukraine bằng một loạt tên lửa đạn đạo tầm xa vào rạng sáng 6-7, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Khói bốc lên trong vụ tấn công tên lửa của Nga vào Thủ đô Kiev rạng sáng 6-7-2026

Vụ tấn công diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ - nơi dự kiến sẽ chứng kiến các nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột.

Đây là cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai nhắm vào Thủ đô Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần, cho thấy hai bên đang ráo riết gia tăng các đòn đánh tầm xa đẩy chiến sự bước vào giai đoạn khốc liệt mới.

Ít nhất 10 tiếng nổ lớn liên tiếp dội lên kèm theo còi báo động tên lửa đạn đạo vang khắp thành phố Kiev. Khoảng 30 phút sau, một loạt chớp sáng tiếp tục xuất hiện trên bầu trời cùng các tiếng nổ của hệ thống phòng không đánh chặn.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân quản vùng Kiev ông Tymur Tkachenko, xác nhận: "Kẻ địch đang tấn công bằng tên lửa đạn đạo". Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng lập tức kêu gọi người dân khẩn cấp vào các hầm trú ẩn an toàn.

Trận không kích đã gây ra ít nhất 4 vụ cháy lớn, tất cả đều rơi trúng vào các tòa nhà chung cư và khu dân cư.

Cơ quan chức năng xác định đã có 7 người thiệt mạng ngay tại trung tâm Kiev và 1 người tử vong tại quận Bucha ở phía tây bắc Thủ đô. Ít nhất 34 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Quân đội Ukraine cũng gia tăng tần suất tập kích vào hệ thống năng lượng sâu trong nội địa Nga nhằm làm suy yếu tiềm lực hậu cần của Điện Kremlin.

Tại bán đảo Crimea, Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhayev cho biết một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào hạ tầng điện lưới đã khiến toàn bộ thành phố cảng chiến lược này bị mất điện cục bộ.

Trong khi đó, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin thông báo lưới lửa phòng không của Nga cũng vừa bắn hạ nhiều đợt UAV của Ukraine đang hướng thẳng về phía thủ đô nước này.

Vụ tấn công diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc vào ngày mai, 7-7 tại Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 8-7 để thảo luận về các giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tái khởi động các nỗ lực hòa bình đang bị đóng băng.

Trước đó, vào ngày 5-7, cả ông Putin và ông Zelensky đều đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với ông Trump để chúc mừng đại lễ 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ.