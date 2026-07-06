Thủy phi cơ chở 8 người đáp khẩn cấp xuống sông ở New York, Mỹ

ANTD.VN - Ngày 5-7, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường sau khi thủy phi cơ chở 8 người đáp khẩn cấp xuống sông Đông ở thành phố New York của Mỹ.

Hiện trường vụ việc

Nhà chức trách cho biết, thủy phi cơ đã đáp khẩn cấp xuống vùng nước động và bị lật một phần ngay sau 12h trưa 5-7. Hình ảnh trên sông cho thấy một cánh của thủy phi cơ bị ngập trong nước khi các đội cứu hộ nỗ lực đưa hành khách ra ngoài.

8 người đã được Sở Cứu hỏa New York giải cứu khỏi thủy phi cơ. Hai hành khách bị thương nhẹ đã được nhân viên y tế khẩn cấp kiểm tra.

Vụ tai nạn xảy ra gần bến phà Manhattan và nhà ga Skyport dọc theo đường 23 và đường cao tốc FDR. Sau khi hành khách được đưa ra khỏi thủy phi cơ, máy bay này đã được kéo về bến. Ít nhất 5 tàu ​​đã được nhìn thấy hỗ trợ công tác cứu hộ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi chiếc thủy phi cơ khác được giải cứu ở sông Đông do bị sóng đánh trúng trong lúc cất cánh và mắc cạn trên mặt nước gần cầu Throgs Neck.