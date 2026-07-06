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Thế giới

Nhật Bản bắt đầu đợt mới xả thải nước nhiễm phóng xạ hạt nhân Fukushima ra đại dương

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Ngày 6-7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã kích hoạt đợt xả nước thải nhiễm phóng xạ lần thứ 21 từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.

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Các bể chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Động thái này tiếp tục vấp phải làn sóng quan ngại sâu sắc và sự phản đối từ cộng đồng quốc tế cùng các quốc gia láng giềng.

Bất chấp những cảnh báo kéo dài về hệ lụy môi trường sinh thái biển, chiến dịch xả thải quy mô lớn dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tuần tới.

Theo thông báo từ TEPCO, quy trình xả thải được bắt đầu vào lúc 11h41 trưa 6-7 (giờ địa phương). Trong đợt xả thải thứ 21 này, dự kiến kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 24-7, khoảng 7.800 tấn nước thải nhiễm hạt nhân sẽ được bơm trực tiếp ra Thái Bình Dương.

Cơ quan chức năng cho biết lượng nước thải này vẫn chứa một lượng lớn Tritium phóng xạ, ước tính lên tới khoảng 1,3 nghìn tỷ Becquerel phóng xạ.

Phía TEPCO khẳng định nước thải đã được xử lý qua hệ thống lọc chất lỏng tiên tiến để loại bỏ hầu hết các hạt chất phóng xạ nguy hiểm, ngoại trừ Tritium, và đã được pha loãng với nước biển theo đúng các tiêu chuẩn an toàn mà chính phủ nước này ban hành.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất lịch sử mạnh 9 độ richter gây sóng thần kinh hoàng vào ngày 11-3-2011.

Sự cố đã làm sập hệ thống làm mát, gây ra hiện tượng tan chảy vùng lõi của 3 lò phản ứng và làm rò rỉ một lượng phóng xạ lớn ra môi trường bên ngoài.

Đây được phân loại là tai nạn hạt nhân cấp độ 7 - cấp độ nghiêm trọng nhất trong Thang đo sự cố hạt nhân và phóng xạ quốc tế (INES), ngang với thảm họa Chernobyl năm 1986.

Kể từ khi Nhật Bản tuyên bố và bắt đầu thực hiện đợt xả nước thải nhiễm hạt nhân đầu tiên ra đại dương vào tháng 8-2023, quy trình này đã được vận hành đều đặn theo từng giai đoạn bất chấp các nỗ lực ngăn chặn pháp lý và ngoại giao từ các nước trong khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi hoàn thành tổng cộng 20 vòng xả thải trước đó, TEPCO đã đổ khoảng 157.000 tấn nước nhiễm phóng xạ ra biển.

Việc các bồn chứa nước nhiễm bẩn dùng để làm mát các lò phản ứng bị hư hại đang dần quá tải là nguyên nhân chính khiến chính quyền Tokyo quyết liệt thúc đẩy tiến trình xả thải kéo dài hàng thập kỷ này, dấy lên mối lo ngại của ngư dân địa phương về nguy cơ hủy hoại sinh kế và danh tiếng của ngành hải sản quốc gia.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Nhật Bản #Fukushima #Nước thải nhiễm phóng xạ

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