Tổng thống Trump lại gây 'bão" khi đăng ảnh chế vợ chồng ông Obama

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một bức ảnh "chế" về cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama lên mạng xã hội cá nhân.

Hình ảnh ông Trump đăng trên trang mạng cá nhân

Bức ảnh chế bị giới chỉ trích cáo buộc chứa đựng các thông điệp ngầm mang tính kỳ thị chủng tộc nặng nề nhắm vào người da màu.

Trên tài khoản Truth Social cá nhân ngày 5-7 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ bức ảnh giả về vợ chồng ông Obama đang cười tươi và vẫy tay trước khi bước lên chuyên cơ Không lực Một.

Tuy nhiên, chiếc chuyên cơ màu xanh trắng trong ảnh đã bị vẽ bậy chằng chịt bằng các hình graffiti với các khẩu hiệu "Yes We Can" - khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng một thời của ông Obama.

Cùng với đó là chữ "BLM" viết tắt của phong trào "Black Lives Matter" (Mạng sống của người da màu cũng quan trọng) và chữ viết bằng tiếng Arập "alhamdulillah" (Tạ ơn Thượng đế).

Theo các nhà phân tích, việc ông Trump lồng ghép các hình vẽ graffiti đường phố vào chuyên cơ là một thông điệp ngầm mang tính định kiến sâu sắc, cố tình liên hệ người da màu với tình trạng tội phạm, bạo lực và sự suy thoái của các đô thị.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump ám chỉ sắc tộc nhắm vào gia đình người tiền nhiệm. Vào tháng 2-2026, ông từng phải xóa một bài đăng so sánh vợ chồng ông Obama với loài linh trưởng sau khi vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cả hai đảng trong Quốc hội.

Tuần trước, ông Trump vừa thực hiện chuyến bay mở màn trên Không lực Một mới - chiếc Boeing 747-800 trị giá 400 triệu USD do Qatar tặng.

Chiếc chuyên cơ này, ông Trump đã cho sơn lại toàn bộ phần bụng máy bay từ màu xanh da trời truyền thống sang màu xanh hải quân đậm kèm các đường sọc đỏ và vàng theo sở thích cá nhân.

Trước đó vào tháng 6-2026, ông Trump cũng đăng ảnh chế tòa Thư viện Tổng thống Obama ở Chicago bị bao vây bởi bãi rác kèm lời lẽ miệt thị nặng nề.

Bức ảnh chế diễu ông Obama nằm trong chuỗi bài đăng dày đặc của ông Trump trong ngày 5-7 khi ông dành thời gian nghỉ ngơi tại câu lạc bộ golf cá nhân ở Virginia trước khi bay sang Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trong số các bức ảnh được đăng tải, ông Trump còn chia sẻ lại tấm hình Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đang mỉm cười nhìn lên phía ông, chèn thêm dòng chữ diễu cợt: "Cần có lệnh cấm tiếp cận".

Hình ảnh này khơi lại một vụ bê bối ngoại giao nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hội nghị thượng đỉnh G7 trước đó. Ông Trump từng tuyên bố trước truyền thông rằng bà Meloni đã "năm lần bảy lượt" cầu xin được chụp ảnh chung với ông.

Tuyên bố này đã khiến Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tức giận hủy bỏ chuyến công du Washington, trong khi đích thân Thủ tướng Meloni chỉ trích ông Trump là "hoàn toàn bịa đặt" và khẳng định: "Italy và cá nhân tôi không bao giờ biết cầu xin".