Pháp: Trộm đột nhập bảo tàng, đánh cắp trang sức trị giá gần 4 triệu euro

ANTD.VN - Những tên trộm đã đánh cắp số trang sức trị giá gần 4 triệu euro tại Bảo tàng Lalique ở Đông Bắc nước Pháp, sau vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre năm ngoái.

Số trang sức trị giá gần 4 triệu euro bị đánh cắp tại Bảo tàng Lalique

Vụ đột nhập xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 5-7 tại Bảo tàng Lalique ở Wingen-sur-Moder, một ngôi làng thuộc tỉnh Bas-Rhin của Pháp, gần biên giới với Đức. Một số đối tượng đeo mặt nạ đã phá cửa và đập vỡ 6 tủ trưng bày trước khi tẩu thoát với khoảng 20 món đồ trang sức.

Thiệt hại do bọn trộm gây ra hiện đang được đánh giá, nhưng nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết tổn thất có thể lên tới “gần 4 triệu” euro, theo hãng AFP. Các món đồ bị đánh cắp được làm bằng pha lê và không chứa đá quý.

Thị trưởng Wingen-sur-Moder cho rằng những tên trộm có thể đã “được thông tin đầy đủ”, vì chúng ngay lập tức nhắm mục tiêu vào đồ trang sức. Thị trưởng nói với tờ báo địa phương DNA rằng “tất cả các chuông báo động đều reo lên như bình thường”, song cho rằng công ty an ninh đã không báo động ngay lập tức cho cảnh sát. Theo tờ Le Parisien, một nhân viên vệ sinh đến hiện trường là người đầu tiên gọi điện báo cơ quan thực thi pháp luật.

Bảo tàng Lalique khai trương năm 2011. Nơi đây trưng bày hơn 650 tác phẩm, từ đồ trang sức đến các tác phẩm pha lê hiện đại. Bảo tàng cho biết sẽ đóng cửa trong vài ngày sau vụ trộm.

Vụ đột nhập này diễn ra chưa đầy 1 năm sau khi những tên trộm đánh cắp 8 món đồ trang sức hoàng gia Pháp tại Bảo tàng Louvre ở Paris vào tháng 10-2025. Đây là vụ trộm táo tợn, xảy ra giữa ban ngày, với số đồ trang sức bị mất có giá khoảng 88 triệu euro.

Một cuộc điều tra của Quốc hội Pháp được công bố hồi tháng 5 đã phát hiện ra những thiếu sót nghiêm trọng trong mô hình an ninh bảo tàng của nước này, bao gồm cơ sở hạ tầng cũ kỹ, thiếu nhân viên và giám sát không đầy đủ. Báo cáo cho biết chỉ có 23% bảo tàng ở Pháp có kế hoạch ứng phó khẩn cấp và phòng ngừa rủi ro vào năm 2024, trong khi chỉ 54% các cơ sở có hệ thống camera giám sát phù hợp.