Tàu chở hàng qua Biển Đỏ phát tín hiệu cầu cứu do bị tấn công

ANTD.VN - Ngày 5-7, Văn phòng Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo, một tàu chở hàng qua Biển Đỏ đã bị tấn công tại vùng biển cách thành phố Hodeida của Yemen khoảng 55,6 km về phía Tây Nam. Khu vực này đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân Houthi.

Ảnh minh họa

“Một tàu chở hàng đã phát tín hiệu cầu cứu cho biết đang bị tấn công bởi những đối tượng có vũ trang chưa rõ danh tính. Các cơ quan chức năng đang điều tra”, UKMTO thông báo.

Vụ việc được báo cáo xảy ra tại vùng biển cách thành phố Hodeida 30 hải lý (khoảng 55,6 km) về phía Tây Nam, khu vực này đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

UKMTO cho biết một chiếc thuyền nhỏ đã tiếp cận tàu chở hàng rồi nổ súng, khiến lực lượng bảo vệ của tàu bắn trả. Chiếc thuyền nhỏ sau đó đã quay trở lại một tàu lớn hơn cách đó khoảng 2 hải lý.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công các tàu chở hàng ở Biển Đỏ vào năm 2023 để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Những cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn giao thông trên một trong những tuyến đường vận chuyển quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, khiến các công ty phải chuyển hướng tàu của họ vòng qua châu Phi để tránh mối đe dọa.

Ngoài lực lượng Houthi, cướp biển Somalia cũng hoạt động mạnh ở Vịnh Aden gần đó trong thời gian gần đây.