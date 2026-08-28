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Thế giới

Trung Quốc cảnh báo về các động thái quân sự mới của Nhật Bản

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27-8 bày tỏ quan ngại trước một loạt động thái quân sự gần đây của Nhật Bản, trong đó có kế hoạch trang bị tên lửa tầm xa cho phương tiện không người lái dưới nước và thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tại Australia.

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Gian hàng của Front-Line Equipment trong Triển lãm Máy bay không người lái Nhật Bản, Công nghệ Hàng không tiên tiến quốc tế ở Chiba tháng 6-2026

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang đưa ra bình luận khi được hỏi về các kế hoạch quân sự mới của Nhật Bản.

Theo ông Zhang Xiaogang, những động thái đáng chú ý gồm kế hoạch mở rộng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trang bị tên lửa tầm xa cho phương tiện không người lái dưới nước, cũng như thỏa thuận giữa Nhật Bản và Australia về việc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm của Nhật Bản tại Australia.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng trong những năm gần đây, Nhật Bản đã đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quân sự và mở rộng kho vũ khí.

Ông Zhang Xiaogang viện dẫn Tuyên bố Potsdam và Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản, đồng thời cảnh báo về những hệ quả nếu Tokyo tiếp tục phát triển năng lực quân sự mang tính tiến công.

“Nếu Nhật Bản được phép tái vũ trang và trở thành một quốc gia có khả năng tiến hành chiến tranh, lịch sử bi thảm có thể lặp lại”, ông nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cảnh giác trước những động thái mà Bắc Kinh coi là biểu hiện của “chủ nghĩa quân phiệt mới”, nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Trung Quốc #Nhật Bản #An ninh khu vực

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