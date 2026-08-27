Meta chấp nhận chi 18 tỷ USD, siết mạnh Facebook và Instagram đối với thanh thiếu niên

ANTD.VN - Meta đã đạt thỏa thuận dàn xếp với nhiều bang của Mỹ với tổng số tiền khoảng 18 tỷ USD, đồng thời chấp nhận áp dụng những hạn chế chưa từng có đối với việc thanh thiếu niên sử dụng Facebook và Instagram.

Meta đồng ý trả 18 tỷ USD để dàn xếp các vụ kiện tại Mỹ liên quan đến chứng nghiện mạng xã hội ở trẻ em

Theo hồ sơ tòa án công bố ngày 26-8, Meta đồng ý trả tới 16,7 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc của 29 bang rằng tập đoàn này cố tình thiết kế Facebook và Instagram theo hướng khiến người trẻ sử dụng kéo dài, đánh lừa công chúng về những rủi ro và thu thập trái phép dữ liệu của trẻ em dưới 13 tuổi.

Tính cả thỏa thuận riêng với bang Texas, tổng số tiền Meta phải chi trả khoảng 18 tỷ USD.

Thỏa thuận khép lại một phiên tòa mang tính bước ngoặt tại California ngay trong tuần xét xử thứ hai. Meta từng được cảnh báo rằng nếu thua kiện, tập đoàn có thể đối mặt với mức phạt hơn 1.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, những thay đổi về cách Facebook và Instagram hoạt động đối với thanh thiếu niên được đánh giá còn có ý nghĩa lớn hơn khoản tiền dàn xếp.

Theo thỏa thuận, tài khoản của thanh thiếu niên sẽ bị tự động khóa từ 0h đến 6h sáng theo giờ địa phương.

Thời gian sử dụng các ứng dụng Meta cũng mặc định bị giới hạn ở mức tổng cộng 2 giờ mỗi ngày, dù thời gian nhắn tin và xem video dài không được tính vào giới hạn này.

Các luật sư Văn phòng Tổng chưởng lý California chụp ảnh lưu niệm khi rời tòa án sau khi Meta Platforms đồng ý trả tối đa 16,68 tỷ USD và thực hiện những thay đổi lớn đối với Facebook và Instagram

Nếu TikTok, YouTube và các nền tảng cạnh tranh chấp nhận áp dụng cơ chế tương đương, thời gian khóa ban đêm sẽ được mở rộng từ 22h đến 7h sáng, còn thời lượng sử dụng giảm xuống 60 phút đối với mỗi ứng dụng và tối đa 2 giờ trên tất cả nền tảng.

Việc Meta tuân thủ các cam kết sẽ được một đơn vị kiểm toán độc lập giám sát trong 10 năm, với chi phí do tập đoàn này chi trả.

Khoản dàn xếp cũng được thanh toán trong 10 đợt hàng năm. California dự kiến nhận từ 1,5-2,1 tỷ USD, New York có thể nhận tới 1,13 tỷ USD.

“Meta đã đồng ý thực hiện những thay đổi rất lớn nhằm giảm nguy cơ gây tổn hại từ các nền tảng của mình và sẽ triển khai trong vòng vài tháng”, Tổng chưởng lý California Rob Bonta tuyên bố.

Meta không thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay hành vi sai trái trong thỏa thuận. Tập đoàn này cho rằng các quy định mới có thể trở thành khuôn mẫu chung cho ngành công nghệ và kêu gọi TikTok, YouTube áp dụng những biện pháp tương tự.

Thỏa thuận được đưa ra sau nhiều năm Facebook và Instagram chịu sức ép về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Trước đó, Giám đốc Instagram Adam Mosseri đã ra làm chứng và thừa nhận từng quảng bá các công cụ bảo vệ thanh thiếu niên mới được triển khai mà không công bố tỷ lệ sử dụng thấp trong những thử nghiệm ban đầu.

Tuy nhiên, vụ dàn xếp chưa khép lại toàn bộ rủi ro pháp lý đối với Meta. Tập đoàn vẫn phải đối mặt với hàng nghìn đơn kiện cá nhân cùng các vụ kiện từ nhiều học khu tại Mỹ.

Các biện pháp mới cũng chỉ áp dụng đối với thanh thiếu niên tại những bang tham gia thỏa thuận, không có hiệu lực trên phạm vi quốc tế.