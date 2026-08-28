Nga nói Anh và Pháp đang ‘đùa với lửa’

ANTD.VN - Nga tuyên bố có thể trả đũa Anh vì sự ủng hộ của London đối với Kiev bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự cả trong và ngoài lãnh thổ Ukraine, trong bối cảnh có đồn đoán rằng Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cảnh báo Nga không được tấn công nước thành viên NATO trong chuyến thăm bí mật tới Moscow tuần này.

Bà Maria Zakharova, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Theo tờ The Guardian, Thủ tướng Anh Andy Burnham hôm 24-8 cho biết Anh sẽ cho phép Ukraine tiếp cận công nghệ mật để tự sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Pháp cũng đã đồng ý cung cấp công nghệ tên lửa cho Kiev. Bà Maria Zakharova, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, hôm 27-8 nói rằng Anh và Pháp đang “đùa với lửa”.

Phản ứng trước những lời đe dọa mới nhất từ ​​Nga, một quan chức Bộ Quốc phòng Anh tái khẳng định sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine. “Anh sát cánh cùng Ukraine và chúng tôi cam kết cung cấp các trang thiết bị cần thiết để Ukraine tự vệ... Nga không nên nghi ngờ quyết tâm của chính phủ này trong việc chống lại hành động gây hấn của Nga, dù là tại Ukraine hay nhắm vào Anh và các đồng minh của chúng tôi”, quan chức này nói.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, chuyến thăm Moscow hôm 25-8 của ông John Ratcliffe, Giám đốc CIA, diễn ra sau khi tình báo Mỹ đánh giá rằng Nga có thể đang lên kế hoạch thăm dò phản ứng của NATO bằng cuộc tấn công hạn chế vào một quốc gia đồng minh. Hành động này có thể bao gồm từ tấn công mạng đến một cuộc xâm nhập quy mô nhỏ, có khả năng diễn ra tại một quốc gia vùng Baltic.

Khi được hỏi về thông tin chuyến thăm của ông Ratcliffe, ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin, nói: “Hiện nay có rất nhiều thông tin kiểu hù dọa như vậy được đăng tải. Tất nhiên, chúng hoàn toàn không phản ánh thực tế và không liên quan gì đến ý định của Liên bang Nga”.

Cả Nga và Mỹ đều cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc gặp giữa ông Ratcliffe và các quan chức Nga. Hôm 26-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả chuyến thăm này chỉ “mang tính bán thường lệ”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói với trang tin Axios rằng ông Ratcliffe đến Moscow mà “không mang theo thông điệp nào” và khẳng định “không có gì bất thường” về cuộc gặp đó.

Khi được phóng viên hỏi về các thông tin cho rằng Giám đốc CIA Ratcliffe đã chuyển lời cảnh báo tới Nga, ông Trump đáp: “Tôi không muốn bình luận về điều đó, nhưng họ sẽ không tấn công đâu”.