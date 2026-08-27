Nhiều nạn nhân thảm họa lũ quét đang trên đường hành hương đến núi Kailash

ANTD.VN - Hơn 100 nạn nhân trong số gần 1.300 người mất tích sau trận lũ lụt lớn ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đang trên đường hành hương đến núi Kailash, một địa điểm linh thiêng ở dãy Himalaya. Vì sao núi Kailash thu hút người hành hương từ khắp châu Á?

Hơn 1.000 người vẫn mất tích sau thảm họa lũ quét

Hơn 100 người hành hương tới núi Kailash nằm trong số gần 1.300 người mất tích sau trận lũ quét thảm khốc tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Ngọn núi cao hơn 6.400m này từ nhiều thế kỷ qua được coi là thánh địa của nhiều tôn giáo lớn ở châu Á.

Núi Kailash nằm ở phía Tây Nam Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, gần biên giới với Nepal và Ấn Độ, bên hồ Manasarovar.

Không chỉ nổi bật bởi độ cao hơn 6.400m, Kailash còn mang ý nghĩa linh thiêng đặc biệt đối với Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kỳ Na giáo và tín ngưỡng Bon của Tây Tạng.

Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi, trong Ấn Độ giáo, Kailash được xem là nơi ngự của thần Shiva và nữ thần Parvati.

Đối với tín đồ Bon, đây là trung tâm của sức mạnh tâm linh, gắn với Tonpa Shenrab - người sáng lập truyền thống này.

Trong quan niệm của Ấn Độ giáo và Phật giáo, Kailash còn được liên hệ với núi Meru huyền thoại, được coi là trung tâm của thế giới trong vũ trụ quan cổ đại.

Nhiều làng mạc, đường sá và công trình thủy điện đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc phá hủy

Chính ý nghĩa tôn giáo đặc biệt khiến hàng nghìn người từ nhiều quốc gia châu Á tìm đến Kailash mỗi năm.

Chính phủ Ấn Độ tổ chức chương trình hành hương Kailash Manasarovar từ tháng 6 đến tháng 8 hoặc tháng 9, với các tuyến đường qua Uttarakhand và Sikkim. Nhiều công ty cũng tổ chức hành trình tới đây qua Nepal.

Điểm đặc biệt là người hành hương không leo lên đỉnh Kailash mà đi bộ vòng quanh ngọn núi theo một cung đường dài khoảng 53km.

Hành trình thường mất khoảng 3 ngày và được tin rằng có thể giúp con người thanh tẩy tội lỗi.

Tín đồ Ấn Độ giáo và Phật giáo thường đi vòng quanh núi theo chiều kim đồng hồ, trong khi những người theo tín ngưỡng Bon đi theo chiều ngược lại.

Tại hồ Manasarovar gần đó, một số tín đồ Ấn Độ giáo còn xuống hồ tắm như một nghi thức thanh tẩy tâm linh.

Trên đường hành hương, các tín đồ Tây Tạng thường dừng lại tại những tu viện và địa điểm linh thiêng, thực hiện nhiều nghi thức cầu nguyện truyền thống.

Dù hành trình đầy khắc nghiệt, Kailash vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của hàng triệu tín đồ.

Hình ảnh thể hiện đường đi của vụ sạt lở đất và lũ quét đã nhấn chìm cửa khẩu biên giới Nepal -Trung Quốc

Thảm họa lũ quét mới nhất đã cho thấy mức độ hiểm trở của hành trình này. Hơn 100 người trong số gần 1.300 người mất tích tại Nepal và Tây Tạng là những người đang trên đường hành hương tới Kailash.

Khu vực Himalaya với địa hình núi cao, thung lũng sâu và nhiều sông băng vốn dễ xảy ra lũ quét và lở đất.

Thảm họa lần này xảy ra sau một vụ sụp đổ sông băng, tạo ra dòng nước và bùn đất khổng lồ tràn xuống các khu dân cư và tuyến đường nối Nepal với Tây Tạng.

Theo các nhà chức trách Nepal, thảm họa lũ quét đã khiến ít nhất 165 người thiệt mạng và 826 người mất tích ở Nepal. 3 người tử vong và 558 người mất tích ở Tây Tạng.

Hàng trăm người mất tích là người nước ngoài. Ban du lịch Nepal cho biết 179 người trong số những người mất tích là người Ấn Độ.

Các quan chức cho biết hầu hết họ đang hành hương đến núi Kailash. Ngoài ra, còn có 65 người mất tích đến từ Mỹ, 35 người từ Australia, 33 người từ Anh và 25 người từ Canada.