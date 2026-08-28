Nga tuyên bố chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Donetsk

ANTD.VN - Quân đội Nga tuyên bố đã chọc thủng một số khu vực thuộc tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine gần hai thành phố chiến lược Sloviansk và Kramatorsk ở Donetsk, trong khi tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn trên khắp Ukraine.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tên lửa vào Donetsk ngày 26-8-2026

Ngày 27-8, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết quân đội nước này đang thực hiện các nhiệm vụ tác chiến với “nhịp độ không ngừng” trên toàn bộ chiến tuyến.

Theo ông Gerasimov, lực lượng thuộc Cụm quân phía Nam của Nga đang tiến công trên nhiều hướng dọc một mặt trận dài khoảng 160km.

Quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của khu vực phòng thủ kiên cố Sloviansk - Kramatorsk tại một số vị trí.

Sloviansk và Kramatorsk hiện là những đô thị quan trọng do Ukraine kiểm soát tại Donetsk.

Trong khi đó, đêm 26 rạng sáng 27-8, Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev cùng 9 khu vực khác của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi cho biết các cơ sở hạ tầng trọng yếu nằm trong số những mục tiêu bị tấn công.

Ít nhất 5 người bị thương tại Kryvyi Rih ở miền Trung và Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Một số doanh nghiệp tại khu vực Kiev cũng bị tập kích.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh xuất hiện khả năng Nga và Ukraine nối lại đàm phán vào tháng 9 tới.

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết phái đoàn hai nước có thể gặp nhau vào tháng tới để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Phái đoàn Mỹ nhiều khả năng cũng tham gia.

Trước đó, đại diện Ukraine, Mỹ và Nga đã tiến hành hai vòng đàm phán tại Abu Dhabi vào ngày 23, 24-1 và 4, 5-2-2025, sau đó tiếp tục gặp nhau tại Geneva từ ngày 17 đến 18-2-2025. Tiến trình đàm phán đã tạm ngừng kể từ đó.