Nepal và Trung Quốc cảnh báo lũ quét tiếp tục khi các hồ có nguy cơ vỡ

ANTD.VN - Nepal và Trung Quốc đều cảnh báo về nguy cơ lũ quét mới ở dãy Himalaya khi 2 hồ nước ở khu vực biên giới có nguy cơ vỡ sau thảm họa kinh hoàng.

Người dân vớt vát đồ đạc của mình trong lớp bùn đất ở Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 27-8-2026

Nguy cơ thảm họa tiếp diễn vẫn hiện hữu. Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo một hồ chắn tự nhiên đang tràn nước và có nguy cơ vỡ, trong khi mưa tiếp tục làm tăng khả năng xảy ra lở đất thứ cấp.

Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal cũng cảnh báo hồ nước hình thành do mảnh vỡ chặn dòng sông tại khu vực lũ lụt đang dâng cao và có nguy cơ vỡ.

"Người dân sống ở vùng hạ lưu... hành khách, lực lượng cứu hộ tham gia công tác cứu nạn và tất cả những người có liên quan được yêu cầu hết sức thận trọng và ở những nơi an toàn, tránh xa bờ sông và các khu vực nguy hiểm", chính quyền Nepal cho biết.

Trung Quốc cảnh báo dự kiến ​​3 triệu mét khối nước - tương đương với khoảng 1.200 bể bơi Olympic - sẽ tràn vào một hồ chứa nước đã được ngăn đập ở phía biên giới của nước này trong 3 ngày tới, tạo ra nguy cơ vỡ đập rất cao, với lưu lượng nước đạt đỉnh dự kiến ​​vào khoảng ngày 1-9.

Hàng nghìn người mất tích sau thảm họa

Ngày 28-8, lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ thảm họa.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là số lượng lớn du khách và người hành hương chưa được tìm thấy.

Cơ quan Du lịch Nepal cho biết 517 người nước ngoài đang mất tích, gồm 178 người Ấn Độ, hơn 60 công dân Mỹ và công dân của khoảng 30 quốc gia khác.

Nhiều người được cho là đang trên hành trình tới núi Kailash ở Tây Tạng - địa điểm hành hương linh thiêng đối với nhiều tôn giáo.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết 288 công dân nước này chưa xác định được tung tích, trong đó có một số người làm việc tại dự án điện.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cho biết gần 100 công dân Trung Quốc mất tích tại Nepal và theo số liệu sơ bộ, 260 người mất tích tại Tây Tạng là người nước ngoài.

Hoạt động tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do hàng chục cây cầu và gần 40km đường giao thông tại Nepal bị phá hủy.

Quân đội Nepal đã triển khai trực thăng, giải cứu hơn 100 người và sơ tán những người mắc kẹt tại các cơ sở thuộc dự án thủy điện Trishuli. Khoảng 1.200 người tại ít nhất 3 ngôi làng đã phải sơ tán.

Cây cầu bị sập sau trận lũ quét ở Galchhi, Nepal, ngày 27-8-2026

Tại Tây Tạng, lở bùn gần cửa khẩu Gyirong khiến nhiều khu vực bị lớp bùn dày trung bình hơn 1,5m bao phủ.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tới Gyirong để chỉ đạo cứu hộ, cùng khoảng 500 quân nhân và lực lượng bán quân sự.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hiện tượng ban đầu được ghi nhận như một trận động đất sau đó được đánh giá lại là vụ sụp đổ sông băng có độ lớn tương đương 5,2, đẩy lượng lớn băng, đất đá và nước xuống hạ lưu.

Tại một điểm trên sông Trishuli, mực nước được ghi nhận tăng tới khoảng 9m chỉ trong vòng 30 phút.

Liên hợp quốc đã quyết định giải ngân 2 triệu USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ chăm sóc y tế, nơi ở và nước sạch cho các khu vực bị ảnh hưởng.