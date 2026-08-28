Phản ứng của Canada sau khi Tổng thống Trump đổi tên hồ Ontario 400 năm thành… ‘hồ Mỹ’

ANTD.VN - Ngày 27-8, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo Bộ Nội vụ Mỹ đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ”.

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo Bộ Nội vụ Mỹ đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ”. Ảnh: Getty Images

Hồ Ontario giáp với tỉnh Ontario của Canada và bang New York của Mỹ. Lý do được Mỹ đưa ra cho việc đổi tên là phần sâu nhất của hồ này nằm về phía Mỹ, nghĩa là Mỹ “sở hữu phần lớn thể tích của hồ”, theo sắc lệnh.

Vị trí hồ Ontario nằm giữa biên giới 2 quốc gia Mỹ- Canada

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Canada đổ vỡ vào cuối tuần qua, dẫn đến cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Ottawa.

Ông Trump giơ sắc lệnh về đổi tên Hồ Ontario tại Nhà Trắng hôm 27/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cho biết việc đổi tên này là điều mà ông “đã suy nghĩ từ lâu”. “Canada đối xử rất tệ với chúng ta”, nhà lãnh đạo Mỹ nói, “Mọi người thường hỏi tôi đâu là đối tác khó làm việc nhất trong lĩnh vực thương mại, và tôi trả lời ngay: Canada. Họ là tệ nhất, họ luôn cho rằng mình có đặc quyền, và chúng ta không thể chấp nhận điều đó”.

Hồ Ontario nằm trong hệ thống Ngũ đại hồ Bắc Mỹ

Mức thuế 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada vào Mỹ đã bắt đầu có hiệu lực vào thứ Bảy tuần trước. Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp thêm mức thuế 50% nữa đối với thép, xe tải, ô tô và phụ tùng ô tô của Canada vào năm mới. Đáp lại, Canada tuyên bố áp mức thuế từ 25-50% lên hàng trăm sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: AFP

Sau động thái của ông Trump, Thủ tướng Canada Mark Carney lập tức phản bác rằng tên gọi của hồ Ontario đã có từ 400 năm trước, tức là có từ trước khi cả Mỹ và Canada được thành lập, và bắt nguồn từ một từ của người bản địa có nghĩa là “hồ đẹp, hồ lớn”.

Bờ hồ Ontario ở Mississauga, Ontario

“Chúng tôi biết rằng Mỹ đang thay đổi. Người dân Canada cũng hiểu rằng gọi đúng tên thực tế là gọi nó là hồ Ontario, vào lúc đó, bây giờ và mãi mãi”, ông Carney nhấn mạnh.

Bản đồ phép đo sâu hồ Ontario. Điểm sâu nhất được đánh dấu X

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump coi việc đổi tên một vùng nước là vấn đề ưu tiên. Vào đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông từng ban hành sắc lệnh đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ”.