Làn sóng tẩy chay hàng Mỹ lan rộng tại Canada

ANTD.VN - Căng thẳng thương mại kéo dài giữa Canada và Mỹ đang làm thay đổi rõ rệt tâm lý người tiêu dùng Canada, khi phong trào “mua hàng nội địa, tránh hàng Mỹ” ngày càng lan rộng.

Một khách hàng mua vật tư sơn tại một cửa hàng ở Vancouver, British Columbia, Canada, ngày 25-8-2026

Theo khảo sát mới nhất của Viện Angus Reid, tâm lý tiêu cực của người Canada đối với tranh chấp thương mại với Mỹ đang gia tăng.

Khoảng 20% số người được hỏi bày tỏ thất vọng hoặc tức giận, 12% cảm thấy lo lắng, bất an và 7% cho biết họ thất vọng trước tình hình hiện nay.

Tâm lý này đang trực tiếp tác động đến thói quen mua sắm. Dữ liệu của NielsenIQ cho thấy trong đợt căng thẳng thương mại đầu tiên vào đầu năm 2025, doanh số thực phẩm Mỹ tại Canada giảm gần 7%, trong khi doanh số đồ uống có cồn của Mỹ giảm tới 2/3 sau khi nhiều cơ quan quản lý rượu bia cấp tỉnh rút sản phẩm Mỹ khỏi các kệ hàng.

Theo dữ liệu từ Viện Angus Reid, người Canada hiện nay bắt đầu giảm bớt việc mua hàng hóa của Mỹ. Khoảng 40% người mua thực phẩm và 39% người mua đồ uống có còn hiện nay kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, và phần lớn lựa chọn đặt các mặt hàng của Mỹ trở lại kệ.

Tàu container neo đậu tại cảng Vancouver, Canada, ngày 25-8-2026

Cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa người Canada không muốn mua xe ô tô sản xuất tại Mỹ, trong khi 60% tránh mua rượu của Mỹ, và hơn 70% sẽ không mua trứng và các sản phẩm từ sữa của Mỹ.

Các nhà bán lẻ lớn của Canada cũng nhanh chóng thích ứng. Loblaw, chuỗi siêu thị lớn nhất nước, sử dụng biểu tượng lá phong để giúp khách hàng dễ nhận diện hàng nội địa. Sobeys, chuỗi bán lẻ thực phẩm lớn thứ hai Canada, cũng tăng cường quảng bá các sản phẩm trong nước.

Phong trào này đang tạo cơ hội cho một số doanh nghiệp Canada. Một chủ cơ sở sản xuất đồ uống thủ công tại Winnipeg cho biết việc hàng Mỹ bị loại khỏi một số kệ hàng đã giúp doanh nghiệp tăng số sản phẩm được bày bán từ 2-3 lên 5-6 loại, qua đó tăng doanh số từ 15-20%.

Tại Saskatchewan, dù chính quyền không yêu cầu loại bỏ toàn bộ đồ uống có cồn của Mỹ, doanh số các sản phẩm này đã giảm khoảng 40%, cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của hoạt động tẩy chay tự nguyện.

Chính quyền Saskatchewan cũng thông báo sẽ áp thuế 50% đối với đồ uống có cồn của Mỹ từ ngày 8-9, trong bối cảnh cuộc đối đầu thương mại giữa hai nước láng giềng tiếp tục leo thang.