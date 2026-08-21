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Những điểm đáng chú ý trong đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục của Nhật Bản

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Mai Phương

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất mức ngân sách cao kỷ lục khoảng 9.000 tỷ yên (khoảng 57 tỷ USD), cho tài khóa năm 2027.

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Binh sĩ Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Đề xuất của Bộ Quốc phòng Nhật Bản tập trung vào năng lực phòng vệ nhằm ứng phó với các phương thức tác chiến mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái.

Bộ sẽ ưu tiên các nỗ lực củng cố nền tảng phòng vệ quốc gia, cũng như bảo đảm năng lực chiến đấu trong thời gian dài.

Bộ cũng sẽ đề nghị cấp kinh phí cho một số biện pháp như đưa vào sử dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chưa nêu cụ thể chi phí dự kiến.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI tại Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp, cơ quan chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Trên bộ, Trên biển và Trên không.

Bộ dự định đưa vào sử dụng các hệ thống điện toán đám mây được nâng cấp và phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ dưới nước. Bộ cũng xem xét thiết lập một cơ chế để chính phủ mua lại các cơ sở sản xuất trang thiết bị, sau đó giao cho các công ty tư nhân đảm nhiệm sản xuất và quản lý.

Ngoài ra, Bộ đang cân nhắc thành lập một đơn vị mới phụ trách các chính sách liên quan đến hợp tác quốc tế.

Theo NHK

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Từ khóa:

#ngân sách quốc phòng #Nhật Bản #Bộ Quốc phòng Nhật Bản

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