Triều Tiên bác cảnh báo của Mỹ và đồng minh về 'mối đe dọa mạng'

ANTD.VN - Triều Tiên đã bác bỏ cảnh báo của Mỹ và 10 quốc gia đồng minh về việc sử dụng lao động công nghệ thông tin để tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa, cho rằng đây là hành động nhằm "bôi nhọ hình ảnh" của Bình Nhưỡng.

Ảnh minh họa

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích tuyên bố chung do Mỹ và các nước đồng minh đưa ra hôm 1-8, gọi đây là "cáo buộc mang động cơ chính trị" với mục đích làm tổn hại uy tín của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng việc Mỹ cáo buộc các quốc gia khác gây ra mối đe dọa trên không gian mạng là phi lý, khi Washington sở hữu lực lượng tác chiến mạng lớn nhất thế giới và kiểm soát nhiều nguồn lực cốt lõi trong không gian mạng.

Triều Tiên nhấn mạnh những cáo buộc trên chỉ là cái cớ để Mỹ biện minh cho chính sách gây sức ép đối với các quốc gia có chủ quyền.

Trước đó, Mỹ cùng 10 quốc gia ở châu Á và châu Âu đã ra tuyên bố chung cảnh báo các doanh nghiệp và tổ chức không tuyển dụng lao động công nghệ thông tin của Triều Tiên.

Theo tuyên bố, Bình Nhưỡng cử các chuyên gia công nghệ hoạt động dưới danh tính giả hoặc mạo danh công dân nước khác để tìm kiếm việc làm trên các nền tảng trực tuyến, để tài trợ cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Tuyên bố cũng cho rằng các lao động công nghệ thông tin của Triều Tiên đang sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để che giấu danh tính và vượt qua các quy trình xác minh của nhà tuyển dụng.