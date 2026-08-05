Tehran tuyên bố ông Trump có thể châm ngòi Thế chiến III sau lời đe dọa 'cơ hội cuối cùng'

ANTD.VN - Iran tuyên bố ông Donald Trump có thể "khơi mào cho Thế chiến III" sau khi Mỹ cảnh báo rằng đây là "cơ hội cuối cùng" của Tehran để đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Trump tuyên bố Washington và Tehran đang đàm phán trong khi Iran bác bỏ

Theo Đài truyền hình công cộng Kan của Israel, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, nói trên truyền hình Iran rằng: “Chúng tôi sẽ không cho phép mở thêm hành lang thứ hai ở eo biển Hormuz, và bất kỳ tàu chiến hay lực lượng quân sự nào tiếp cận đều sẽ bị tấn công”.

Ông Mohsen Rezaei nói thêm: "Những hành động của ông Trump có thể châm ngòi cho Thế chiến III".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz có thể được mở cửa "ngay ngày mai", đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Iran đã "van xin" đàm phán và các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra.

Cuộc sống thường nhật ở Thủ đô Tehran, Iran ngày 3-8-2026

Ông Trump tuyên bố việc thiết lập hòa bình trong khu vực sẽ là một quá trình hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là mở cửa eo biển, và sau đó là "phi hạt nhân hóa" Iran.

Tuy nhiên, Iran thẳng thừng phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào về việc các nhà đàm phán của họ gặp gỡ phía Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định không có cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington.

Đường phố Thủ đô Tehran ngày 3-8-2026

Iran biết họ đang thảo luận với Oman về việc đảm bảo một tuyến đường an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz.

Trước đó, ngày 4-8, Tổng thống Mỹ Donald tuyên bố Washington vẫn đang tiến hành đàm phán với Iran bất chấp việc Tehran phủ nhận, đồng thời cảnh báo Iran đang đứng trước "cơ hội cuối cùng" để đạt được một thỏa thuận trước khi phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết quyết định tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao được đưa ra theo đề nghị của Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar và một số quốc gia khác trong khu vực.

Đường phố Thủ đô Tehran ngày 3-8-2026

"Tôi muốn trao cho họ mọi cơ hội cuối cùng trước khi phải đối mặt với hậu quả", ông Trump nói khi đề cập tới Iran, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi giữa hai bên vẫn đang diễn ra. "Chúng tôi đang nói chuyện ngay lúc này."

Theo ông Trump, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào hai nội dung chính là mở lại eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc khôi phục hoạt động hàng hải qua Hormuz có thể đạt được "ngay trong ngày mai", trong khi tiến trình phi hạt nhân hóa Iran sẽ cần thêm thời gian.