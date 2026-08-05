Tìm thấy tờ vé số trúng thưởng 1 triệu euro trong đống rác

ANTD.VN - Một tờ vé số trúng giải thưởng trị giá 1 triệu euro đã được tìm thấy trong đống rác tại Italy sau khi người trúng giải hốt hoảng nhờ các nhân viên thu gom rác giúp tìm lại nó.

Các nhân viên đã tìm kiếm trong hơn một ngày và tìm thấy tờ vé số trúng thưởng. Ảnh: AFP/Getty Images

Ông Roberto Nicola Toscano, quản lý của Công ty xử lý rác thải SANB tại vùng Puglia (miền Nam Italy), cho biết tấm vé số trúng thưởng (loại vé cào) này “vẫn còn nguyên vẹn” sau khi các nhân viên vệ sinh môi trường tìm kiếm trong những đống rác trên xe của họ.

Ông Toscano giải thích rằng sau khi quay số, người phụ nữ này đã đến cửa hàng địa phương để kiểm tra vé, nhưng máy báo kết quả là “không thể thanh toán”. Lý do là các cửa hàng bán lẻ nhỏ chỉ có thể chi trả cho những giải thưởng có giá trị thấp.

Tuy nhiên, người phụ nữ này đã không nhận ra rằng mình thực sự trúng giải thưởng lớn. “Người trúng giải luôn chọn cùng một dãy số vì chúng gắn liền với một người thân”, ông Toscano nói. Khi từ cửa hàng trở về nhà, một thành viên trong gia đình nói với bà rằng dãy số quen thuộc mà bà vẫn chọn đã trúng giải. Họ lập tức quay lại cửa hàng, nhưng phát hiện ra rằng tờ vé số đã bị vứt bỏ và rác cũng đã được thu gom đi.

Người phụ nữ này liền gọi cho ông Toscano. “Chúng tôi đã lần theo hành trình của tờ vé số, dù không mấy hy vọng tìm thấy nó vì xe rác đã thu gom đi rồi”, ông Toscano nói. Tuy nhiên, nhờ may mắn, họ đã xác định được đúng chiếc xe chở rác và dừng xe lại.

Do rác thải có thể chứa các vật liệu nguy hiểm, họ đã đưa chiếc xe đến một công ty chuyên dụng có đủ trang thiết bị để thực hiện việc tìm kiếm, ông cho biết thêm. Các nhân viên đã tìm kiếm trong hơn một ngày và phát hiện nhiều tờ vé số cũng như cuống vé khác nhau. “Trong số đó có tấm vé số mà chúng tôi đang tìm kiếm; thật kỳ diệu là nó vẫn còn nguyên vẹn”, ông Toscano nói.

Khi ông thông báo cho người trúng giải rằng họ đã tìm thấy tờ vé số, “bà ấy đã bật khóc vì xúc động”, ông Toscano kể.