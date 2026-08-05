Tàu hàng Ấn Độ chìm trên Biển Đỏ sau khi bị tấn công

ANTD.VN - Một tàu chở hàng treo cờ Ấn Độ đã bị chìm sau vụ tấn công trên Biển Đỏ ngoài khơi Yemen, trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Một tàu chiến của hải quân chính phủ Yemen tuần tra tuyến hàng hải ngoài khơi đảo Hanish ở Biển Đỏ vào ngày 27-7-2026

Toàn bộ 14 thành viên thủy thủ đoàn đã được lực lượng bảo vệ bờ biển giải cứu an toàn.

Bộ trưởng Hàng hải Ấn Độ Sarbananda Sonowal cho biết, tàu MSV Faize Noore Oliya đã bị trúng một vật thể phóng gần vùng biển Yemen vào ngày 4-8, sau đó bị chìm ở khu vực phía Nam thành phố cảng Hodeida.

Một quan chức tại thành phố Mokha của Yemen cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 13 công dân Ấn Độ và 1 công dân Yemen đã được cứu sống.

Ông Sarbananda Sonowal lên án đây là một cuộc tấn công vô cớ. "Ấn Độ kiên quyết lên án vụ tấn công vô cớ này", ông Sonowal nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cũng kêu gọi chấm dứt mọi hành động nhằm vào các tàu thương mại hoạt động trong khu vực.

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, phía Houthi chưa đưa ra bình luận.

Tháng trước, Houthi tuyên bố phong tỏa tuyến hàng hải trên Biển Đỏ đối với Ảrập Xêút và sau đó nhận trách nhiệm thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Biển Đỏ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận tải biển quốc tế trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đối mặt nhiều bất ổn sau xung đột tại Trung Đông. Nhiều tàu hàng và tàu chở dầu đã phải chuyển hướng qua Biển Đỏ để duy trì hoạt động thương mại.

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia cung cấp thuyền viên lớn nhất thế giới, với hơn 320.000 người làm việc trên các tàu thương mại quốc tế.