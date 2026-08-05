Reuters: Mỹ gần cạn kho tên lửa chiến thuật do cuộc chiến với Iran

ANTD.VN - Hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ có thể đã gần cạn kho tên lửa chiến thuật phóng từ mặt đất có độ chính xác cao do cuộc xung đột với Iran.

Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) của Mỹ. Ảnh: Defense News

Theo các nguồn tin của Reuters, cuộc xung đột với Iran đã làm cạn kiệt kho tên lửa đất đối đất của Lục quân Mỹ, cụ thể là Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) và Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM).

Mặc dù mức độ cạn kiệt kho tên lửa ATACMS của quân đội Mỹ trước đó chưa được công bố rõ ràng, nhưng tình trạng cạn kiệt kho tên lửa PrSM đã liên tục được đưa tin từ giữa tháng 4.

Loại tên lửa này - vốn được lên kế hoạch để thay thế dòng ATACMS đã cũ - ngay từ đầu đã không có số lượng lớn. Lầu Năm Góc đã đặt mua 130 quả tên lửa PrSM trước năm tài chính 2024 và đặt mua thêm 250 quả nữa trong năm 2025, nhưng không rõ thực tế đã có bao nhiêu tên lửa được bàn giao. Các tên lửa mới này rốt cuộc đã được sử dụng để tấn công Iran mà chưa trải qua quy trình thử nghiệm đầy đủ.

Vào giữa tháng 4, một quan chức Lục quân Mỹ thừa nhận rằng một đơn vị được trang bị tên lửa PrSM đã dùng hết toàn bộ kho dự trữ ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Cuối tháng đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã công bố một bản phân tích kết luận rằng quân đội Mỹ đã làm cạn kiệt ở mức nguy hiểm kho dự trữ các loại đạn dược quan trọng trong cuộc chiến với Iran.



Cụ thể, theo đánh giá này, trong 7 tuần đầu tiên, Lầu Năm Góc đã sử dụng ít nhất 45% kho tên lửa PrSM, gần 50% tên lửa đánh chặn Patriot và hơn một nửa số tên lửa chống tên lửa đạn đạo thuộc Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).

Cuối tháng trước, tờ New York Times và Wall Street Journal đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hoãn một cuộc tấn công lớn mới nhắm vào Iran do nguồn cung tên lửa phòng không đang cạn dần. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã bác bỏ những thông tin đó, khẳng định rằng Mỹ sở hữu “lượng đạn dược nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và nhiều hơn mức cần thiết”.