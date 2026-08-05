Tổng thống Trump: Anh sẽ 'phá sản' nếu không khai thác dầu khí Biển Bắc

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Vương quốc Anh có nguy cơ "phá sản" nếu tiếp tục hạn chế khai thác dầu khí ở Biển Bắc và theo đuổi các chính sách năng lượng hiện nay.

Tổng thống Donald Trump

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Anh đang sở hữu nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào nhưng lại không khai thác hiệu quả.

Theo ông Trump, việc ưu tiên phát triển điện gió thay vì mở rộng khai thác dầu khí đã làm gia tăng chi phí năng lượng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế.

"Tôi đã nói với Thủ tướng Andy Burnham rằng nước Anh sẽ phá sản nếu không khai thác Biển Bắc", ông Trump nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Chính phủ Anh đẩy mạnh khai thác các mỏ dầu khí để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Anh Andy Burnham xác nhận hai bên đã trao đổi về vấn đề năng lượng và khẳng định Chính phủ Anh sẽ có cách tiếp cận "thực dụng" đối với các nguồn tài nguyên dầu khí hiện có. Tuy nhiên, ông không đưa ra cam kết sẽ cấp phép cho các dự án khai thác mới.

Biển Bắc là khu vực khai thác dầu khí quan trọng của Anh trong nhiều thập kỷ qua, song sản lượng đang giảm dần do nhiều mỏ đã cạn kiệt.

Chính sách phát triển ngành dầu khí hiện cũng là chủ đề gây tranh luận tại Anh, khi Chính phủ phải cân bằng giữa mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện các cam kết giảm phát thải.

Trong khi một số ý kiến ủng hộ việc tiếp tục khai thác dầu khí để giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu, các tổ chức môi trường cho rằng việc mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch có thể cản trở tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.