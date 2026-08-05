Phần tên lửa nặng 4 tấn của SpaceX sắp va chạm ở tốc độ cao với Mặt trăng

ANTD.VN - Một phần tên lửa của hãng SpaceX nặng 4 tấn, vốn trôi dạt trong không gian từ năm ngoái, dự kiến ​​sẽ va chạm ngoài ý muốn với Mặt trăng ở tốc độ cao vào ngày 5-8.

Vụ va chạm này không gây nguy hiểm cho Trái đất nhưng sẽ tạo ra một hố va chạm mới trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: EPA

Vụ va chạm này không gây nguy hiểm cho Trái đất nhưng sẽ tạo ra một hố va chạm mới trên bề mặt Mặt trăng, đồng thời mở ra cơ hội cho các nghiên cứu khoa học sâu hơn.

Vật thể có kích thước tương đương một chiếc xe buýt trường học này là tầng thứ hai tên lửa Falcon 9, vốn từng được sử dụng để phóng tàu đổ bộ Mặt trăng của Công ty Firefly Aerospace hồi tháng 1-2025.

Phần thân tên lửa dự kiến ​​sẽ va vào Mặt trăng khoảng 6h35 (giờ GMT) sáng 5-8 với tốc độ 8.690 km/h. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết vụ va chạm dự kiến ​​sẽ tạo ra một hố rộng khoảng 18 mét và sâu 4 mét, đồng thời hất văng bụi và đá ra xung quanh. Mảnh tên lửa này dự kiến ​​sẽ rơi trúng hố va chạm Einstein nằm ở rìa phía Tây của Mặt trăng - khu vực thường khó quan sát được bằng mắt thường từ Trái đất.

Tuy nhiên, NASA cho biết họ sẽ tìm cách chụp ảnh hiện trường trước và sau khi va chạm xảy ra; mọi dữ liệu thu thập được sẽ giúp các nhà khoa học “hiểu rõ hơn về các vụ va chạm do con người gây ra cũng như ý nghĩa của chúng đối với công tác thám hiểm”.

Ông Jimi Russell thuộc NASA phát biểu hôm 4-8: “Vụ va chạm không gây nguy hiểm cho Trái đất. Các nhà khoa học của NASA đang lên kế hoạch thu thập dữ liệu Mặt trăng từ sự kiện này và hoàn thiện các kỹ thuật theo dõi vật thể trong không gian”.

Tên lửa Falcon 9 được phóng lên không gian hồi tháng 1-2025

Những bộ phận tên lửa như vậy (thường được gọi là các tầng tên lửa) thường rơi trở lại bầu khí quyển Trái đất và bốc cháy hoặc rơi xuống đại dương. Tuy nhiên, do sứ mệnh đưa tàu đổ bộ lên Mặt trăng vào tháng 1-2025 đòi hỏi lực đẩy lớn hơn so với các sứ mệnh ở gần Trái đất, nên tầng thứ hai của tên lửa Falcon 9 đã bị bỏ lại trong không gian. Nó trôi dạt vô định giữa hàng ngàn mảnh rác vũ trụ khác - những thứ mà các vệ tinh đang hoạt động phải tránh va chạm.

Mãi đến đầu năm nay, các nhà thiên văn học mới xác định được rằng tầng tên lửa này - vốn đã xả hết nhiên liệu còn lại và không thể điều khiển được - đang di chuyển trên một quỹ đạo dẫn tới điểm kết thúc là bề mặt Mặt trăng. “Về cơ bản, sự kết hợp giữa hoạt động của Mặt trời và lực hấp dẫn đã đẩy nó vào quỹ đạo hướng về phía Mặt trăng”, Julianna Scheiman, Giám đốc phụ trách các chương trình khoa học NASA và tàu Dragon của SpaceX, nói với các phóng viên hôm 3-8.