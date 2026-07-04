Lý do đằng sau việc Hàn Quốc xem xét gọi Triều Tiên bằng Quốc hiệu chính thức

ANTD.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3-7 cho biết đang đặc biệt chú ý và thu thập ý kiến dư luận trước làn sóng kêu gọi chính phủ sử dụng Quốc hiệu chính thức của Triều Tiên trong các văn bản và phát ngôn ngoại giao.

Bà Chang Yoon-jeong, Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ

Đây là một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm phá vỡ quan hệ đóng băng và xây dựng một cơ chế đồng thuận mới cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Động thái này diễn ra sau khi nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và cố vấn cấp cao của Tổng thống đồng loạt lên tiếng thúc đẩy một sự thay đổi mang tính nền tảng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà Chang Yoon-jeong xác nhận: "Bộ Thống nhất đang đặc biệt lưu tâm đến lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo tôn giáo về việc hai miền Triều Tiên nên sử dụng quốc hiệu chính thức của nhau. Chúng tôi cũng ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều tầng lớp xã hội đối với ý kiến này và sẽ tiếp tục lắng nghe các luồng ý kiến trong thời gian tới".

Trước đó một ngày, Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc đã ra một tuyên bố chung khẳng định nền hòa bình thực sự chỉ có thể bắt đầu bằng việc "thừa nhận đối phương đúng như những gì họ đang tồn tại".

Hội đồng này thúc giục cả Seoul và Bình Nhưỡng phải gọi nhau bằng tên gọi chính thức được Hiến pháp hai bên quy định, cụ thể là: Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Triều Tiên).

"Tôn trọng quốc hiệu của nhau chính là bước đi đầu tiên hướng tới một kỷ nguyên chung sống hòa bình, gạt bỏ sự thù địch mang tính biểu tượng", đại diện nhóm tôn giáo nhấn mạnh.

Lời kêu gọi này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ông Kang Chang-il, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình - cơ quan cố vấn trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc.

Theo thông lệ ngoại giao và pháp lý hiện hành, Hàn Quốc chỉ sử dụng tên gọi "Bắc Triều Tiên" (North Korea) thay vì tên chính thức của nước này.

Nguyên nhân xuất phát từ Hiệp định cơ bản liên Triều ký kết năm 1991, trong đó Seoul tuyên bố không công nhận mối quan hệ giữa hai miền là quan hệ quốc gia với quốc gia, mà chỉ coi đây là một "mối quan hệ đặc biệt tạm thời" mang tính nội bộ hướng tới thống nhất.

Dù vậy, cuộc tranh luận về việc thay đổi cách gọi này đã gia tăng mạnh mẽ trong những tháng gần đây khi tình hình an ninh bán đảo đối mặt với nhiều thách thức mới.

Ngay cả các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Bộ Thống nhất Chung Dong-young, cũng đã công khai đặt vấn đề về việc cần thiết phải gọi Triều Tiên bằng quốc hiệu chính thức.

Theo lập luận của các nhà hoạch định chính sách, việc duy trì cách gọi cũ mang tính "phủ nhận sự tồn tại của một nhà nước đối diện" không còn phù hợp với thực tế địa chính trị hiện tại.

Việc chuyển sang gọi tên chính thức của nhau sẽ là một sự công nhận ngoại giao thực tế, giúp giảm bớt căng thẳng và mở ra một kênh đối thoại bình đẳng, thực chất hơn giữa hai chính phủ.