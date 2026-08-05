Mỹ hủy thị thực của Đại sứ Brazil vì căng thẳng ngoại giao

ANTD.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Brazil tiếp tục căng thẳng sau khi Washington quyết định hủy thị thực của Đại sứ Brazil tại Mỹ, nguyên nhân được cho là liên quan đến việc Brasilia chậm phê chuẩn Đại sứ mới của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington DC

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4-8 xác nhận Washington đã thu hồi thị thực của Đại sứ Brazil tại Thủ đô Washington. Tuy nhiên, quyết định trên không đồng nghĩa với việc trục xuất nhà ngoại giao Brazil khỏi Mỹ.

Theo quan chức Mỹ, Washington cho rằng Chính phủ Brazil cần sớm đưa ra phản hồi tích cực đối với đề nghị phê chuẩn Đại sứ mới của Mỹ tại Brasilia. "Chúng tôi cho rằng Chính phủ Brazil cần có câu trả lời nhanh chóng và tích cực đối với đề nghị của chúng tôi", quan chức này nói.

Quan hệ song phương Mỹ - Brazil liên tiếp phát sinh bất đồng ngoại giao. Tháng trước, Brazil đã từ chối cấp thị thực cho hai quan chức Mỹ dự kiến tới nước này làm việc với cơ quan bầu cử.

Một nguồn tin ngoại giao Brazil cho biết quyết định này được đưa ra do lo ngại chuyến thăm có thể bị khai thác vì mục đích chính trị.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hai quan chức trên dự kiến thảo luận với giới chức Brazil về tính minh bạch của bầu cử, tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận. Washington cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng chuyến đi nhằm can thiệp vào tiến trình bầu cử của Brazil.