Australia: Số ca tử vong và nhập viện do ma túy gia tăng

ANTD.VN - Australia ghi nhận số ca tử vong và nhập viện liên quan đến ma túy tiếp tục gia tăng, trong đó các chất kích thích nhóm amphetamine và cocaine là những nguyên nhân chính khiến tình trạng này diễn biến phức tạp trở lại.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo thường niên do Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về Ma túy và Rượu (NDARC) thuộc Đại học New South Wales công bố ngày 4-8, Australia ghi nhận 2.005 ca tử vong do sử dụng ma túy trong năm 2024, trong đó không bao gồm các trường hợp liên quan đến rượu và thuốc lá, tương đương khoảng 5,5 ca/ngày, 7,3 ca/100.000 dân.

Mặc dù số liệu năm 2024 mới ở mức sơ bộ, tỷ lệ này đã vượt mức 6,8 ca/100.000 dân của năm 2023 sau khi được điều chỉnh, cho thấy xu hướng giảm các ca tử vong do sốc thuốc kể từ đỉnh năm 2017 đã chững lại.

Phó Giám đốc NDARC Amy Peacock nhận định tình trạng tổn hại sức khỏe liên quan đến methamphetamine đang gia tăng trở lại, đồng thời số ca liên quan đến cocaine cũng tăng nhanh, tạo ra mối lo ngại lớn đối với y tế công cộng.

Theo bà Peacock, mặc dù nhóm opioid vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất trong các ca tử vong do sốc ma túy, mức tăng gần đây chủ yếu đến từ số ca tử vong liên quan đến các chất kích thích nhóm amphetamine tăng 29% và tử vong liên quan đến cocaine tăng 40%.

Báo cáo cũng cho biết, các bệnh viện tại Australia ghi nhận 56.797 ca nhập viện liên quan đến ma túy, tăng 10,5% so với năm trước. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với 4,1% của tổng số ca nhập viện trên toàn quốc trong cùng kỳ.