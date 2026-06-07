ANTD.VN - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa thông tin về chương trình triệu hồi xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Vespa, Piaggio để kiểm tra và thay thế linh kiện đèn chiếu sáng phía trước do Công ty TNHH Piaggio Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện.

Người tiêu dùng cần mang xe đến các đại lý của Piaggio Việt Nam để được hỗ trợ kiểm tra miễn phí

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ thuật đối với đèn chiếu sáng phía trước (bao gồm đèn chiếu xa và đèn chiếu gần) được lắp đặt trên một số kiểu loại xe, Công ty phát hiện một linh kiện trong mạch điện tử của đèn chiếu sáng phía trước là tụ điện, do một nhà cung cấp thứ cấp uy tín sản xuất, có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã quy định.

Lỗi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đèn chiếu sáng phía trước, khiến đèn chiếu gần và/hoặc đèn chiếu xa bị tắt đột ngột; trong một số trường hợp, chỉ báo trên bảng đồng hồ cũng có thể ngừng hoạt động. Những tình huống này có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và mức độ an toàn khi vận hành xe, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng môi trường yếu.

Theo đó, các kiểu loại xe bị ảnh hưởng bao gồm: Vespa Primavera 125cc, Vespa Sprint 125cc, Vespa Sprint 150cc và Liberty 125cc.

Tuy nhiên, lỗi linh kiện nêu trên chỉ xảy ra đối với một tỷ lệ nhất định trong số các xe thuộc diện ảnh hưởng được nêu trên. Nếu xe được lắp ráp bằng linh kiện lỗi, có thể xảy ra hiện tượng đèn chiếu xa không hoạt động, đèn chiếu gần không hoạt động hoặc cả hai cùng không hoạt động.

Trong trường hợp cả đèn chiếu xa và đèn chiếu gần đều không hoạt động khi xe đang vận hành trong điều kiện ánh sáng môi trường không bảo đảm, xe vẫn còn hai đèn vị trí phía trước được lắp đặt gần các đèn báo rẽ phía trước đang hoạt động, cung cấp ánh sáng để người lái nhận biết sự cố và đồng thời cảnh báo cho các phương tiện đi ngược chiều.

Để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách đi cùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Vespa, Piaggio được sản xuất trong thời gian tháng 01 và tháng 02 năm 2026, chủ động kiểm tra số khung xe và nhanh chóng đưa xe đến đại lý ủy quyền gần nhất trong trường hợp phương tiện thuộc diện bị ảnh hưởng, nhằm được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.